Presenečenje "na kvadrat": Jamie pri 39 noseča z dvojčkoma

Igralki se je uresničila želja

7. junij 2017 ob 17:24

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Jamie Elizabeth Pressly, ki je najbolj znana po humoristični nanizanki Jaz sem Earl, pričakuje dvojčka.

Presslyjeva, ki z dolgoletnim spremljevalcem Hamzijem Hijazijem že nekaj časa načrtuje naraščaj, je končno dobila pozitiven odgovor - noseča je. Novico je potrdila za ameriški People. Povedala je, da v njunih družinah še nihče ni imel dvojčkov, tako da ju je novica, da pričakujeta kar dva otroka, zelo presenetila.

Z emmyjem nagrajeni igralki, nagrado je prejela za nastop v nanizanki Jaz sem Earl, se bo tako uresničila želja po treh potomcih. Iz zakona z didžejem Ericom Calvom ima 10-letnega sina Dezija Jamesa.

"Vesela sem, da grem skozi to 10 let pozneje, saj sem zdaj starejša, pametnejša in mirnejša. Čisto drugačna izkušnja bo, a zagotovo bo prav tako pozitivna. Se že veselim."

Jamie, ki se je dolgo ukvarjala tudi z manekenstvom, trenutno nastopa v CBS-ovi seriji Mom.

