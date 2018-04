Presenečenje! Rachel McAdams rodila sina.

Prvi otrok za zvezdnico Beležnice

10. april 2018 ob 19:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Čeprav Rachel McAdams nikdar ni niti sporočila, da je noseča, je 39-letna igralka ta mesec rodila prvega otroka, sinčka.

Spletna stran Hollywood Pipeline je objavila fotografije igralke ob svojem fantu, scenaristu Jamieju Lindnu, ki v rokah pestuje novorojenčka.

McAdamsovi je uspelo nosečnost zelo dobro skrivati, dokler se niso pri E! News februarja dokopali do fotografij očitno visoko noseče igralke. Takrat je tudi kot edina iz igralske zasedbe manjkala na premieri komedije Game Night, v kateri je zaigrala z Jasonom Batemanom, Kylom Chandlerjem in Michaelom C. Hallom.

V Kanadi rojeno zvezdnico filmov Beležnica in Zlobna dekleta so mediji s 37-letnim Lindnom prvič povezali leta 2016, a sta razmerje, podobno kot nosečnost, relativno skrivala in se nikoli nista pojavila skupaj na rdeči preprogi.

Najbolj znana zveza tista z Goslingom

McAdamsova, ki se je spomnimo tudi iz druge sezone HBO-jeve serije Pravi detektiv, je bila za stransko vlogo v filmu V žarišču (2016) nominirana za oskarja.

Pred Lindnom je bila v zvezah z glasbenim menedžerjem Patrickom Sambrookom, soigralcem iz Pravega detektiva Taylorjem Kitschem, britanskim igralcem Michaelom Sheenom in ameriškim igralcem Joshem Lucasom, njena daleč najbolj znana zveza pa je bila prav gotovo tista z Ryanom Goslingom.

Par se je spoznal na snemanju romantične drame Beležnica leta 2004, se tam sprva ni prenašal, a sta se pozneje, med promocijo filma, zbližala. Gosling in McAdamsova sta bila skupaj štiri leta, oboževalci Beležnice pa njunega razhoda nikdar niso preboleli.

McAdamsova je pred leti dejala, da sicer o materinstvu razmišlja, da pa bi najprej rada spoznala pravega partnerja.

Linden je v Hollywood prodrl leta 2006 s scenarijem za film We Are Marshall, znan pa je tudi po scenariju za film Dragi John, filmsko predelavo romana Nicholasa Sparksa, in po scenariju za film Denarne igre (2016). Leta 2011 je posnel svoj režijski prvenec, 10 let, v katerem je zaigral Channing Tatum.

Pred McAdamsovo je bil dve leti v zvezi z igralko Zooey Deschanel, s katero sta se razšla leta 2014.

K. S.