Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kitajsko umetnost in keramiko pri Christie'su na dražbi ponudijo dvakrat na leto. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Presenetljiva nadba: vazi sta namesto tisoč vredni 2 milijona funtov

Gre za edini še ohranjeni par vaz iz obdobja cesarja Čjanlong

30. april 2017 ob 08:57

London - MMC RTV SLO

Neka Britanka, ki se je odločila, da se znebi vseh "lovilcev prahu" v svoji hiši, je šokirana izvedela, da sta neki (sicer še kar lepi) kitajski vazi namesto 1.000 funtov vredni okoli dva milijona.

Jeremy Morgan, strokovnjak za kitajsko umetnost pri dražbeni hiši Christie's, je med obiskom hiše svoje stranke (ta je želela ostati neimenovana) naletel na pravi zaklad. Stranka mu je namreč pokazala cel kup domnevnih dragocenosti, nato pa se zadnji trenutek spomnila še na neko malenkost v posebni sobi.

Ko je vstopil, je Morgan onemel - na polici nad kaminom je zagledal dve kitajski vazi. "Srce mi je začelo razbijati. Lastnici sem rekel, naj se usede. Očitno sem bil videti res šokiran, ker me je pogledala in rekla: 'Ojoj, dragec, mislim, da moraš ti sesti'," je svoje odkritje opisal za časnik Telegraph in pojasnil, da sta bili kitajski vazi izdelani v 18. stoletju, za dvor cesarja Čjanlonga, in po vedenju umetnostnih zgodovinarjev sta edini še ohranjeni par vaz na svetu.

Vazi je v 30. letih 20. stoletja kupil neki lastničin sorodnik, po njegovi smrti pa jih je podedovana omenjena gospa, ki se tako sploh ni zavedala, kakšno dragocenost ima v svojem domu. "Že v preteklosti so jih ocenili - v neki drugi dražbeni hiši -, a so jima zmotno pripisali precej manjšo vrednost. Verjeli so, da sta mlajši in so ju ocenili na kakšnih tisoč funtov," še pojasnjuje Morgan.

Ker ima lastnica rada tovrstno umetnost, vazi pa sta ji bili še posebnovšeč, zato ju je pač obdržala, je še pojasnil Morgan. Ko ji je razkril, koliko približno sta vredni vazi, mu "ni zares verjela".

Vazi bodo ponudili na dražbi redkih kitajskih umetnin in keramike, ki bo 9. maja v Londonu, pričakujejo pa, da bodo vazi, okrašeni z rožami in metuljčki, prodali za okoli dva milijona funtov.

T. K. B.