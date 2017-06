Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lično in okusno. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Presne blazinice iz bučk

Polnjena presna bučka bo z vitamini osvežila izčrpano telo

28. junij 2017 ob 10:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 manjši bučki (ali 6 cvetov bučk), nekaj žlic oljčnega olja, sol, poper, česen v prahu.

Sestavine za nadev: 1 sveža rdeča pesa, pol manjše rdeče čebule, 1 manjši korenček, 1 jabolko (kiselkasto), sok limone, 3 žlice oljčnega olja, sol, poper, 3 žlice jedilnega kvasa oz. po potrebi, 2 rezini avokada (po želji), 2 žlički popečenih semen sezama.



Bučke opremo in osušimo. Z lupilcem za zelenjavo jih narežemo po dolgem na tanke trakove. List aluminijaste folije prelijemo z oljčnim oljem, rahlo posujemo s soljo in poprom. Nanj položimo liste bučk in ponovno prelijemo z oljčnim oljem, posujemo s poprom in soljo ter česnom v prahu. Prekrijemo z drugim listom folije in mariniramo približno 15 minut v hladilniku.

Za nadev vso zelenjavo in jabolka naribamo. Dodamo sok limone in oljčno olje ter ustrezno začinimo. Na koncu primešamo še semena sezama in jedilni kvas do primerne gostote. Oblikujemo kroglice, iztisnemo odvečno tekočino in jih polagamo v bučke kot nadev (lahko dodamo še dve rezini avokada).

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.



Štiri trakove bučk položimo enega poleg drugega. Vsak drugi trak dvignemo in pod njiju položimo še en trak. Nadaljujemo s pletenjem mreže, dokler gre. Ko smo dobili mrežo, vanjo položimo kroglico nadeva in vse skupaj zavijemo v blazinico. Lahko pa enostavno nadev položimo na začetek vsakega traku in ga zvijemo v enostavno rolico ali pa nadevamo bučkine cvetove.

Posujemo s semeni sezama ter postrežemo.

A. P. J., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)