Presni ježki

Glavna sestavina je čičerka

22. november 2017 ob 09:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 konzervi (po 400 g) čičerike, pest suhih fig, namočenih v vroči vodi vsaj eno uro, 3 žlice sladkega kokosovega masla (nevegani lahko navadno maslo), 150 g mletih mandljev in nekaj celih, med kot sladilo, naribana lupinica ene limone, 0,5 dl oljčnega olja, 2 žlici lešnikovega masla (lahko izpustite), rum po okusu (lahko izpustite).

Za preliv ali posip: stopljena čokolada, čokoladne mrvice, kakav v prahu, kokosova moka, laneno seme, (mleta) semena konoplje.

V mešalniku dobro premešamo odcejeno čičerko. Dodamo vse druge sestavine in spet premešamo. Dobiti moramo gosto lepljivo zmes, ki se lahko oblikuje. Gostoto uravnavamo z mletimi mandlji in vodo, v kateri so se namakale fige. Maso lahko damo za kako uro v hladilnik, da se vse dobro poveže. Z žlico za sladoled najlaže odvzemamo maso in nato z rokami oblikujemo kroglice. V sredino vsake lahko potisnemo cel mandelj.

Ko smo oblikovali vse kroglice, jih damo v hladilnik za eno uro. Med tem pripravimo prelive ali posipe po želji. Kroglice prelijemo s čokolado ali povaljamo v izbranih posipih (kakav, mrvice …) ali pa oboje hkrati in polagamo na aluminijasto folijo. Ko se kroglice odcedijo, jih naložimo v lične papirnate lončke in postrežemo.

A. P. J., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)