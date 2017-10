Pri 110 km/h lahko ogledalo avtomobila delavcu Darsa utrga roko

Izkušnja mladega Darsovega delavca

19. oktober 2017 ob 06:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Darsov avtocestni delavec je premagal strah pred avtocesto, potem ko je preživel grozljivo nesrečo. Pravi, da se je rodil na novo, voznikom pa polaga na srce, da omejitve hitrosti na avtocestnih deloviščih niso tam zaman.

Varnost delavcev na cestah je sicer iz leta v leto večja, vendar je število nesreč še vedno previsoko. Na leto naštejejo med 10 in 30 naleti vozil na delovišča in delavce družbe Dars. Med njimi so tudi hujše nesreče. Februarja leta 2011 je v eni takih nesreč umrl delavec Darsa, hudo izkušnjo pa je imel tudi Darjan Kapelj. Delil jo je z gledalci oddaje Avtomobilost.

Če ste se v zadnjih 45 letih, odkar je bil zgrajen prvi odsek avtoceste zapeljali po slovenski avtocesti, in verjamemo, da ste se, potem ste zagotovo naleteli tudi na kakšno delavno zaporo. Je že res malo nelagodno na zoženih pasovih voziti s stranskim ogledalom tik ob stranskem ogledalu drugega vozila in nelagodnost moramo včasih prenesti tudi na tiste, ki so v sami delovni zapori.

Dan, ki mu je spremenil življenje

"Zame je bil popolnoma običajen dan kot vsak delaven dan. Bili smo na odstavnem pasu, saj smo opravljali košnjo. Tako kot uradno mora biti, smo na odstavnem pasu postavljali zaporo. Sodelavec je bil za odbojno ograjo, sam se bil pa na vozilu,“ začne zgodbo pred hudo nesrečo, ki je sledila, pripovedovati Kapelj, ki je še danes zaposlen na Darsu. Med razkladanjem tovora je kar naenkrat počilo. Po treh tednih se je zbudil v kliničnem centru v Ljubljani. "Pri 31 letih sem se moral na novo učiti govoriti in delati na novo določene stvari, ki so bile prej samoumevne. Ni bilo prijetno,“ pravi sogovornik.

Nesreče, kot je bila Darjanova, niso redke. Na posameznem odseku delovne zapore Darsovi delavci poberejo do 20 avtomobilskih ogledal na dan. Kaj Kapelj sporoča voznikom, ki vsak dan uporabljajo avtoceste?

Strpnost na prvem mestu

"Najprej to, da naj bodo strpni vozniki. Če je določena omejitev hitrosti, ni zastonj taka. Ko se peljejo skozi zaporo, lahko kdaj pa kdaj pomislijo tudi na delavce, ki delajo v zapori,“ pravi in pojasni, kaj so se naučili na izobraževanju in kaj se zgodi z delavcem, če ga zadene ogledalo avtomobila pri 60, 90 in 110 km/h. "Pri 60 km/h občutiš močan udarec, pri 90 km/h boš doživel zlome, pri 110 km/h roke ni več.“

Dodaja, da so po navadi vozniki polni izgovorov: "Nisem videl, pa nisem zanalašč. Če bi vozil s hitrostjo 60 km/h, bi se tudi ustavil. Vozniki naj bodo strpni.“

Vedenje voznikov je tisto ključno, kar je treba spremeniti za večjo varnost, so odločni na Darsu in dodajajo, da jih nesreče ne pustijo ravnodušne. Dars, d. d., si sicer prizadeva tudi z grafičnimi prikazovalniki prometnoinformativne signalizacije (SPIS) in z drugo ustrezno signalizacijo opozarjati voznike na določene nevarnosti. Poleg tega se uporabljajo tehnična varovalna sredstva, kot so naletni mehovi in zaporna sredstva.

Tudi na policiji opažajo, da so predvsem avtoceste in hitre ceste ekstremno delovno okolje, saj so tam velike hitrosti udeležencev v prometu. Varnost vseh, ki delajo na teh cestah, je večinoma odvisna od voznikov, in sicer od njihovega prilagajanja hitrosti ter upoštevanja omejitev. Težava je tudi prometna kultura, ki je še vedno zelo nizka. Ko se zgodi nesreča na cesti, se morajo vozniki umakniti vozilom intervencije, kar pa ni vedno tako, kot bi moralo biti.

Zato se tako Dars kot policija strinjata, da je treba veliko več narediti za ozaveščanje voznikov. Hkrati pri Darsu že leta dodatno izobražujejo zaposlene kot tudi uporabnike avtocest in hitrih cest.

Darjan Kapelj je spregovoril v oddaji Avtomobilnost.

Gregor Prebil