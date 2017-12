Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 16 glasov Ocenite to novico! 42-letnica je povila še fantka (fotografija je simbolična). Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Pri 42 letih povila 20. otroka, a ostaja še daleč od rekorda

Rekord je v rokah Rusinje

22. december 2017 ob 12:51

Jeruzalem - MMC RTV SLO

42-letna ortodoksna Judinja je v Jeruzalemu povila še dvajsetega otroka. A vseeno je daleč od rekorda, ki je v rokah ruske kmetice iz Šuje.

Ženska, ki želi ostati neimenovana, je svojega dvajsetega otroka povila v jeruzalemski bolnišnici, je poročal britanski Daily Mail. Porodne babice so po porodu ostale odprtih ust, ko jim je razkrila, da je postala še dvajsetič mama in da je za njo 19. porod.

14 let svojega življenja je bila v stanju pričakovanja ali rojevanja otrok. Toda vseeno ji še veliko manjka do Guinnessovega rekorda, ki je v rokah žene Feodorja Vasiljeva v 18. stoletju prejšnjega stoletja. Ta je rodila 16-krat dvojčke, sedemkrat trojčke in štirikrat četvorčke. Po podatkih samostana v Nikolsku, kjer so popisali vsako rojstvo, sta samo dva otroka umrla kmalu po rojstvu. Feodor se je kasneje poročil še enkrat in druga žena je rodila šestkrat dvojčke in dvakrat trojčke.

Mati 20 otrok je povedala, da je zdaj že tudi babica, saj so njeni najstarejši otroci že toliko stari, da imajo svoje otroke. Kot je povedala babica Aliza Altmark za izraelsko izdajo The Times, je bila ženska pred rojevanjem mirna in sproščena. Porod pa je trajal nekaj ur.

"Zelo je bila vznemirjena pred vsakim porodom, vsakim otrokom, celo 19. in 20.," je dejala Altmarkova. Njen 20. otrok je bil fantek.

