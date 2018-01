Pri 60 letih umrla ena najstarejših goril na svetu

V povprečju živijo med 35 in 40 let

27. januar 2018 ob 20:05

San Diego - MMC RTV SLO

V živalskem vrtu v San Diegu v ZDA je umrla Vila, ena najstarejših goril na svetu, ki se je rodila v Kongu daljnjega leta 1957. Bila je glava družine kar petih generacij.

Kot poroča BBC, je bila v zadnjih trenutkih življenja Vila obkrožena s svojimi najbližjimi sorodniki.

"Le malo goril je, ki so dosegle to starost ali se ji približale," je dejala njena oskrbnica Peggy Sexton. Gorile namreč v povprečju doživijo 35 do 40 let. "Vsi jo bomo pogrešali - zaposleni, obiskovalci, prostovoljci," je dodala.

Trenutno za najstarejšo gorilo, ki živi v ujetništvu, velja 61-letna Trudy, ki jo je mogoče videti v živalskem vrtu Little Rock Zoo v Arkansasu. Tako kot Vilo so tudi njo lovci ujeli v divjini in jo odpeljali v ujetništvo.

Lani pa je v živalskem vrtu Columbus v ZDA umrla tudi najstarejša gorila, ki je bila rojena v ujetništvu in je v kletki preživela vse življenje. Colo je bila celo prva gorila, ki se je decembra leta 1956 rodila pod nadzorom ljudi.

A. P. J.