Pri Audiju odslej namesto prostornine v ospredju moč

Nove oznake motorjev

26. avgust 2017 ob 09:07

Ingolstadt - MMC RTV SLO

Audi je objavil nov način poimenovanja svojih modelov. Odslej nam bodo oznake namesto delovne prostornine povedale moč motorja.

Nekoč so se poimenovanja avtomobilov praviloma nanašala na prostornino motorja, v zadnjih letih pa je le-to po oznaki skoraj nemogoče ugotoviti. Številni modeli z motorji z enako prostornino namreč razvijajo različne moči, zaradi česar si zaslužijo drugačne oznake. Ker pa so številni proizvajalci spreminjali prostornine motorjev in ob tem vztrajali pri ustaljenem poimenovanju, je nastala prava mala zmešnjava. Mercedesa A45 AMG, na primer, ne poganja 4,5-litrski motor, temveč dvolitrski, BMW-ja 330i pa ne trilitrski, temveč prav tako dvolitrski stroj.

Pri Audiju so sicer do zdaj ohranili oznake, ki so dejansko kazale na prostornino motorja, po novem pa bodo za natančnejše označevanje prešli na nov sistem, ki bo nakazoval moč motorja. Imenu modela in vrsti goriva bodo dodali še številčno oznako, ki bo večkratnik števila pet.

Več razredov

Motorji z močjo od 81 do 96 kilovatov (od 110 do 131 KM), denimo, bodo nosili oznako 30, tisti z močjo od 169 do 185 kilovatov (od 230 do 252 KM) bodo spadali v razred 45, motorji z močjo nad 400 kilovatov (544 KM) pa v razred 75. Tako bo audi A1 1.4 TFSI dobil oznako A1 30 TFSI, Q7 3.0 TDI z 200 kilovati (272 KM) pa Q7 50 TDI. Staro poimenovanje bodo ohranili le športnik R8 ter športni modeli z oznakami S in RS. Prvi model z novim imenom bo A8, medtem ko bodo druge modele prekrstili prihodnje poletje.

Štela bo moč

Dietmar Voggenreiter, odgovorni za prodajo in trženje pri Audiju, je povedal, da bo podatek o prostornini motorja pri novih avtomobilih zaradi kombinacije z električnimi motorji, ki bodo občutno vplivali na zmogljivosti, vse manj pomemben. Zato so se v Ingolstadtu odločili za označevanje glede na moč, ki je enaka, ne glede na to, a gre za motor na notranje zgorevanje ali pa za elektromotor.

Martin Macarol