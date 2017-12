Pri Fordu besni, od zvezdniškega mišičnjaka terjajo mastne denarce

1. december 2017 ob 20:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Slavni rokoborec in igralec John Cena se je znašel v nemilosti avtomobilskega koncerna Ford. Ta ga zaradi neupravičene prodaje njihovega GT-ja toži za več kot pol milijona ameriških dolarjev.

Mišičnjak Cena je bil "izbran med tisočimi prijavljenimi za priložnost, da kupijo po meri izdelan najnovejši model ford GT", v tožbi pojasnjujejo pri podjetju.

V pogodbi je bila tudi klavzula, da mora biti visokozmogljiv športni dvosed nato v njegovem lastništvu vsaj dve leti, česar pa se Cena ni držal in ga je že predčasno prodal.

To je Ford zelo ujezilo, zato zdaj prek sodišča zahtevajo odškodnino. Očitajo mu, da si je z nepooblaščeno prodajo prislužil velik dobiček 500.000 dolarjev, in trdijo, da je podjetju pri tem nastala tudi škoda pri ugledu blagovne znamke in zaupanja v očeh kupcev. Zato zahtevajo ves denar od prodaje in tudi plačilo za nastalo škodo.

Športnik se je podjetju sicer že opravičil in poudaril, da želi doseči poravnavo in se Fordu odkupiti. Pojasnil je, da je bil zaradi finančnih težav, v katere je zabredel, prisiljen tako v prodajo tega vozila kot še nekatere druge lastnine. Cena je namreč znan ljubitelj jeklenih konjičkov in se je lahko pohvalil s celo zbirko športnih in redkih modelov.

