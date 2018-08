Pri imenu Rolls-Royce nekaj pomeni tudi pomišljaj

15. avgust 2018 ob 07:13

Avtomobilske znamke so svoja imena pogosto dobile po ustanoviteljih in to velja tudi za razkošno znamko Rolls-Royce. A malokdo ve, da v imenu nekaj pomeni tudi pomišljaj med imenoma ustanoviteljev.

Ustanovitelja Rolls-Roycea Charles Stewart Rolls in Frederick Henry Royce sta se po poreklu zelo razlikovala. Rolls je izhajal iz valižanske aristokratske družine in se šolal na prestižnih ustanovah Eton in Cambridge, Royce pa je izhajal iz skromnega okolja. Da bi pomagal družini, je bil prodajalec časopisov in poštar, strojništva pa se je naučil kot vajenec v delavnicah "velike severne železnice". Kljub temu sta skupaj izdelovala avtomobile, ki so postali legenda.

Rolls je v Veliki Britaniji prodajal avtomobile večinoma tujega izvora, Royce pa je ustanovil lastno tovarno za izdelovanje električnih naprav. V tistem času je že imel De Dionov štirikolesnik z Decauvillovim motorjem, ki mu ni ustrezal, zato ga je poskušal izboljšati. Na koncu je naredil lastni avtomobil in zanj predelal tudi Decauvillov motor. Dvovaljnik z dvema litroma delovne prostornine je imel sesalne ventile nad motorno glavo, izpušne pa ob njej, ureditev, ki je ostala dolgo značilna za njegove motorje. Avtomobil je 1. aprila 1904 ob odobravajočih klicih Royceovih delavcev prvič zapustil tovarno. Royce je izdelal še dva enaka avtomobila in novica o njih je kmalu prišla do Rollsa, ki si je močno želel dobrega angleškega avtomobila. Odpotoval je v Manchester, kjer se je navdušil nad Royceovim avtomobilom in z njim decembra 1904 sklenil partnerstvo pri izdelavi in prodaji avtomobilov, ki so se odslej imenovali Rolls-Royce.

Rolls-Royceov vezaj

A tovarne Rolls-Royce najverjetneje sploh ne bi bilo, če ne bi bilo še tretjega pomembnega moža. Royceovo delavnico je nekoč namreč nekoč videl tedanji tajnik Kraljevega avtomobilskega kluba Velike Britanije (RAC) Claude Johnson in nanjo opozoril Charlesa Rollsa. Po njegovi zaslugi sta se oba navdušenca za avtomobile spoznala in ustanovila skupno tovarno, njeno upravo pa sta prepustila kar Johnsonu. Johnsona zato pogosto imenujejo tudi "Rolls-Royceov vezaj". Johnson je sicer kot voznik leta 1907 sodeloval tudi na znameniti vožnji, med katero so z avtomobilom rolls-royce silver ghost v petih tednih prevozili 15.000 milj (24.150 km) in 27-krat opravili pot med Glasgowom in Londonom.

A pri znamki Rolls-Royce je nepogrešljiv tudi njen znak, kipec Spirit of Ecstasy, ki že več kot stoletje krasi maske hladilnikov. Urbana legenda pravi, da je nastanek maskote povezan s tragično ljubezensko zgodbo. Angleškemu kiparju Charlesu Robinsonu Sykesu je nekoč za model pri njeni izdelavi služila Eleanor Velasco Thornton, ki je bila tajnica Clauda Johnsona, prav tistega človeka, ki je seznanil tudi Charlesa Rollsa in Henryja Roycea.

Rezultat skrivne ljubezni

Med neko vožnjo je spoznala angleškega politika Johna Walterja Edwarda Douglasa-Scotta-Montaguja, ki je pozneje postal drugi lord Montagu of Beaulieu in v angleškem parlamentu močno zagovarjal avtomobilizem ter maja 1902 ustanovil tudi avtomobilsko revijo Car Magazine. Thornotonova je postala njegova tajnica in med njima se je spletla ljubezenska afera, ki je morala zaradi nizkega stanu Thorntonove ostati skrivna. Trajala je vse do njene tragične smrti na krovu ladje SS Persia, ki jo je leta 1915 pri Kreti torpedirala nemška podmornica.

Ko je Montagu prijatelju Sykesu zaupal izdelavo kipca za svoj rolls-royce silver ghost, je ta za model izbral Thornotonovo. Oblekel jo je v vihrajoča oblačila in ji na ustnice pritisnil prst, kar naj bi izražalo skrivno ljubezen Thorntonove in Montaguja. Skulpturo so zato imenovali The Whisper (šepet).

V prvem desetletju dvajsetega stoletja se je namreč med britanskimi avtomobilisti razširila navada krašenja avtomobilov s kipci. Ker je bil na hladilnikih rolls-roycev le emblem RR, so njihovi lastniki začeli nanje pritrjevati vse mogoče in nemogoče kipce. To je motilo Clauda Johnsona, zato je pri Sykesu naročil izdelavo značilnega kipca, ki naj bi utelešal mitsko lepoto krilate grške boginje zmage Nike, ki jo je občudoval v pariškem Louvru.

A Sykes je imel v mislih bolj ženstveno podobo, ki jo je odkril v Thorntonovi. Zato je nekoliko predelal The Whisper in februarja 1911 kipec, ki ga je imenoval The Spirit of Speed (duh hitrosti), pokazal upravi podjetja. Ime Spirit of Ecstasy je predlagal Johnson, saj naj bi Sykesova figurica odražala duha ekstaze, ki v cestnem potovanju vidi najvišje zadovoljstvo. Kipec so si sicer privoščili tudi kritiki, ki so ga šaljivo imenovali tudi Ellie in her Nightie (Ellie v kombineži), s čimer so namigovali, da je Thornotonova kot muza preveč vplivala na Sykesa. A kipec se je kljub temu obdržal in na avtomobilih znamke Rolls-Royce ga lahko vidimo še danes.

