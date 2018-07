Pričakujemo lahko skok povpraševanja po vozilih na plin

2. julij 2018

Že danes obstaja energent, alternativen bencinu in dizelskemu gorivu – stisnjen zemeljski plin. Plin poganja avtobuse, pa tudi vse več osebnih vozil. Strokovnjaki v času visokih cen goriv prav vozilom na plin CNG in LPG napovedujejo rast prodaje.

Naj za začetek pojasnimo razliko med LPG-jem in CNG-jem. CNG je stisnjen naravni plin, ki ga ponekod imenujejo kar metan, LPG pa je utekočinjen naftni plin. CNG je praviloma naravni plin – metan, medtem ko je tekoči naftni plin praviloma propan, lahko je tudi mešanica propana in butana.

Razlika je v kemijski sestavi goriv, s tem so različne tudi snovne lastnosti, posledično tudi lastnosti zgorevanja obeh goriv. Tekoči naftni plin vsi zelo dobro poznamo, saj ga uporabljamo doma v kuhinji. Zgorevanje je zelo kakovostno. Je pa zato stranski učinek več ogljikovega dioksida pri toplogrednih plinih v primerjavi z naravnim plinom.

Italijani daleč pred vsemi

Tako kot pri nas so bolj kot vozila na CNG priljubljena vozila na LPG, tudi zato, ker je polnilna infrastruktura za CNG slabše razvita v primerjavi z LPG-jem. Pri prodaji avtomobilov na plin CNG prednjači Italija, sledijo Nemčija, Belgija, Španija in Švedska. Tudi kar zadeva plin LPG, je vodilna Italija, sledijo Poljska, Španija, Nemčija, Portugalska, v deseterici držav, kjer je CNG najbolj priljubljen, sta tudi Slovaška in Avstrija. Na nobeni lestvici ne najdemo Slovenije.

Prav zaradi močnega povpraševanja po vozilih na plin na nekaterih velikih trgih proizvajalci vozil vse več svojih najpriljubljenejših modelov že tovarniško pripravijo, bodisi na CNG ali LPG. Največje povpraševanje po tovrstnih vozilih je ravno takrat, ko cene dizelskega goriva ali bencina rastejo več mesecev zapored. Največji vzpon prodaje vozil v Evropi na CNG, rast je kar 60 odstotkov, opažajo pri Volkswagnu, VW golf je tudi najbolje prodajan avtomobil na CNG v Evropi. Medtem ko je pri vozilih na LPG najuspešnejši opel corsa, ki ji sledita dacia sandero in fiat panda. Volkswagna na lestvici LPG ne boste našli, saj so se osredotočili na CNG.

Lepši časi za plin

Po podatkih Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) so proizvajalci vozil na CNG v prvih treh mesecih leta v Evropi prodali skoraj 20 tisoč vozil, VW je svojo prodajo v primerjavi z letom prej več kot podvojil. Lani je sicer prodaja vozil na CNG padla za 15 odstotkov na 49.243 vozil, prodaja vozila na LPG pa je zrasla za 32 odstotkov, skupaj so prodali 153.863 vozil na LPG.

Čeprav se trg vozil na CNG pobira, ostaja nišen, saj predstavlja zgolj 0,5 odstotka celotne prodaje vozil v Evropi. To je celo manj, kot je delež priključnih hibridov (0,78 odstotka) in 100-odstotno električnih vozil (0,89 odstotka).

"V prihodnosti bodo odstotki drugače porazdeljeni, govorili pa bomo o bencinu, hibridnih vozilih in plinu," pravi Cristiano Musi, šef podjetja Landi Renzo, največjega italijanskega dobavitelja opreme za vozila na plin. "Prodaja avtomobilov na plin se bo krepila, že prihodnje leto. Vzrok za to bo v prvi vrsti ta, da bodo morali avtomobilski proizvajalci doseči znižanje emisij CO 2 , kar jim bodo avtomobili na plin olajšali," dodaja. Rast v prodaji vozil na plin napoveduje tudi Romain Gillet, analitik pri IHS Markit, ki pravi: "V naslednjih štirih letih pričakujemo rast prodaje vozil na CNG, vendar pa ne pričakujemo, da bodo bistveno presegli en odstotek celotne prodaje vozil na trgu EU-ja."

Prihajajo novi modeli CNG

Za zdaj sta zgolj skupini Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in Volkswagen predstavila znatno število modelov vozil na CNG. FCA ponuja CNG-jevske različice modelov fiat panda, punto, 500L in qubo. Manjkajo modeli SUV, ki v Evropi podirajo rekorde v prodaji. Škoda je na zadnjem avtomobilskem salonu v Ženevi pokazala konceptnega križanca vision, ki bo na voljo tudi v CNG-jevski različici. V prodaji bo leta 2019. Govori se tudi, da vozila na CNG pripravlja Renault, ki je s svojo znamko Dacia zelo uspešen v LPG-jevskem segmentu. Na drugi strani pa je dolg seznam skeptikov. Opel je sicer predstavil astro in zafiro na CNG, vendar se njihova strategija po združitvi v koncern PSA spreminja. Mercedes-Benz je ponujal različico mercedesa razreda B, a je zaustavil proizvodnjo, ker se je povpraševanje po vozilih na CNG zmanjšalo. Zelo hladni do CNG-jevskih vozil so tudi japonski in korejski proizvajalci, predvsem zaradi visoke začetne naložbe.

Kaj so prednosti vozil na plin? To, da je že danes ekološka alternativa dizelskim vozilom in celo elektriki. Večina raziskav kaže, da se tisti, ki se danes odločajo za avtomobil na plin, odločajo za ekološko izbiro avtomobila. To so tisti, ki so zelo ekološko ozaveščeni in bi radi našli neko alternativo dizelskemu in bencinskemu avtomobilu. Pri tem, ko so iskali alternativo, pa so se za plin odločili predvsem zato, ker ni težav pri polnjenju, tako kot pri električnih avtomobilih.

V eni od preteklih oddaj Avtomobilnost smo predstavili pogon na plin CNG. Če ste zamudili oddajo, si jo lahko pogledate tukaj.

