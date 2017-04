Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Madonni napoved o snemanju filma ni niti najmanj všeč. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prihaja film o Madonni, pevka razjarjena: Le sama lahko povem svojo zgodbo

Najbolj obetaven scenarij v Hollywoodu

27. april 2017 ob 11:29

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Studii Universal se pripravljajo na snemanje biografskega filma o popzvezdnici Madonni z naslovom Blonde Ambition. Madonno je napoved snemanja njene neavtorizirane biografije zelo ujezila.

"Nihče ne ve, kar vem sama in kaj sem videla. Le sama lahko povem svojo zgodbo," je zapisala na Instagramu. "Kdorkoli drug bo to poskušal, je šarlatan in norec, ki upa na takojšnjo nagrado, ne da bi opravil svoje delo. To je bolezen v naši družbi," je še zapisala.

Studii Universal so odkupili avtorske pravice za scenarij Elyse Hollander, ki pripoveduje o začetkih pevkine kariere v 80. letih minulega stoletja.

Scenarij za film Blonde Ambition se je lani znašel na prvem mestu najbolj obetavnih scenarijev v Hollywoodu. To je prvi scenarij, ki ga je Hollanderjeva, ki je delala tudi kot asistentka mehiškega režiserja Alejandra Gonzaleza Inarrituja, uspela prodati. Producenta filma bosta Brett Ratner in Michael De Luca.

O zasedbi filma po pisanju nemške tiskovne agencije dpa za zdaj ni še nič znanega.

Za glasbeno ustvarjanje je Madonna, ki je v svoji karieri zamenjala vrsto podob in glasbenih izrazov, prejela številne nagrade, med njimi grammyja za albuma Ray of Light (1998) in Confessions on a Dance Floor (2005). Zadnji album Rebel Heart je izdala leta 2015.

Med njenimi uspešnicami so pesmi, kot so Like a Virgin, Into the Groove, Papa Don't Preach, Like a Prayer, Vogue, Frozen, Hung Up in 4 Minutes.

