Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Odgovorni uredniki na Televiziji Slovenija so predstavili novosti vsak na svojem področju. Foto: MMC RTV SLO Dogodek je povezovala Mojca Mavec Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prihaja nov zabavni kviz, pa tudi nova kuharska oddaja

Zabavni "kviz" Kdo bi vedel? bo vodil Saša Jerkovič

24. januar 2017 ob 13:00,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 14:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kaj nas na malih zaslonih čaka v tem letu? Televizija Slovenija je predstavila svoje programske novosti in se na hitro ozrla tudi v preteklo leto.

"Javni servis v Sloveniji deluje in deluje dobro. Tudi če se primerjamo z drugimi članicami EBU-ja, vidimo, da smo v tisti skupini držav, kjer je javni servis močan, ki ima gledalce in izvaja svoje poslanstvo," je v uvodu tiskovne konference poudaril v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Marko Filli in dodal, da včasih sicer "delamo napake, tako kot vsak, ki dela", a vseeno "delamo dobro, delamo veliko, morda včasih celo preveč". "Z denarjem, ki je na razpolago, kljub vsemu naredimo veliko," je še poudaril.

Direktorica Televizije Ljerka Bizilj pa je poudarila, da se število gledalcev televizije povečuje, sočasno pa ustvarjalci ponujajo vse več vsebin: "Še pred dvema letoma smo na drugem programu do popoldneva predvajali Infokanal," je spomnila.

Letošnje novosti so predstavili odgovorni uredniki posameznih področij: Jadranka Rebernik (informativni program), Miha Žibrat (športni program), Živa Emeršič (kulturno-umetniški program) in Mario Galunič (razvedrilni program in program Plus).

Prihaja nova sobotna oddaja

Med najzanimivejšimi prihajajočimi oddajami razvedrilnega programa je Mario Galunič izpostavil novo sobotno razvedrilno oddajo Kdo bi vedel?, ki jo bo vodil športni komentator in eden izmed voditeljske trojice oddaje Vem, Saša Jerkovič, družbo pa mu bodo delali trije kapetani: Matjaž Javšnik, Tilen Artač in Miha Brajnik. Ob tem je Galunič opomnil, da bo ravno v naslednjih dneh oddaja Vem praznovala dve leti, s čimer se uvršča med uspešnejše projekte TV Slovenija.

Na 1. program TV Slovenija se ob sobotah zvečer (po Kdo bi vedel?) seli animirana oddaja Bučke, je še dejal odgovorni urednik razvedrilnega programa. Med novostmi je omenil še novo kuharsko oddajo Pregreha brez greha, ki bo promovirala pripravo zdravih sladic oz. jedi. Sredi marca se na male zaslone vrača tudi petkova oddaja Slovenski pozdrav, v nedeljo pa sta na svoj kavč znova sedla tudi Jože Robežnik in Bernarda Žarn oz. njun Vikend paket.

Dogodek so organizatorji začinili z nastopom Simfoničnega orkestra RTV pod vodstvom Patrika Grebla in posebno gostjo Evo Boto.

T. K. B.