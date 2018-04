Mali princ na kraljevem dvoru: vojvodinja Cambriška rodila fantka

Ime novega člana kraljeve družine še ni znano

23. april 2018 ob 09:56,

zadnji poseg: 23. april 2018 ob 14:18

London - MMC RTV SLO

"Vojvodinja Cambriška je brez zapletov ob 11.01 po krajevnem času rodila sina," so sporočili iz Kensingtonske palače. Ob rojstvu je bil navzoč tudi vojvoda Cambriški.

Novorojenec je ob rojstvu tehtal 3,8 kilograma. Tako mama kot novopečeni princ se počutita dobro, so še sporočili iz Kensingtonske palače.

Novorojenec je postal šesti pravnuk kraljice Elizabete II., ki je v soboto praznovala 92. rojstni dan, in vojvode Edinburškega. Hkrati je peti v vrsti za britanski prestol, tik pred svojim stricem, princem Harryjem. Princesa Charlotte bo vseeno obdržala svoje mesto po zaslugi kraljevega odloka, ki so ga sprejeli leta 2013, ki pravi, da tudi v primeru rojstva dečka, princesa ne zdrsne v vrsti za prestol.

Vojvodinjo Cambriško so v zgodnjih jutranjih urah sprejeli v porodnišnico St. Mary's. Tja se je iz Kensingtonske palače pripeljala z avtomobilom skupaj z vojvodo Cambriškim. Nad soprogo princa Williama sta bdela ginekolog kraljeve družine Guy Thorpe-Beeston in ginekolog Alan Farthing, ki sta bila del ekipe pri porodu princa Georgea in princese Charlotte, je poročal britanski Metro. Ob vojvodinji so bile tudi izurjene babice in drugi strokovnjaki, ki so bili pripravljeni vskočiti v primeru nevšečnosti.

Spomnimo: vojvodinja je princa Georgea rojevala deset ur in pol, medtem ko je princeso Charlotte samo dve uri in 34 minut. Princ George, prvorojenec Williama in Catherine, je prišel na svet 22. julija 2013, lani je dopolnil štiri leta, njegova mlajša sestra Charlotte pa bo 2. maja upihnila tri svečke.

O rojstvu tretjega otroka vojvodinje in vojvoda Cambriške je Kensingtonska palača tudi tokrat obvestila predstavnike sedme sile po elektronski pošti in s tvitvom. Prav tako se ne bodo odrekli stari tradiciji, ko bo po porodu pomočnik odšel iz porodnišnice in kraljevemu vozniku predal list papirja s podatki o novorojenčku: o spolu, teži in čas rojstva. Šele nato pa bo oznanilo našlo svoje mesto na posebnem stojalu.

Veliko se že ugiba o imenih. Na stavnicah so visoko uvrščena imena Arthur, Albert, Frederick, James in Philip. Bratca pa bosta lahko poleg princa Williama obiskala tudi princ George in princesa Charlotte.

Tudi tokrat ni šlo brez nosečniške slabosti

Tako kot pri prejšnjih nosečnostih je vojvodinja trpela za hudo obliko nosečniške slabosti (gre za hiperemezo, ki se menda pojavi le pri odstotku nosečnic), zato je morala odpovedati kar nekaj uradnih dolžnosti. Novica o Katini vnovični nosečnosti je septembra lani po svetu zakrožila le nekaj dni po 20. obletnici smrti princese Diane, matere princa Williama. Vojvodinja Cambriška je uradne dolžnosti nehala opravljati 22. marca, a je vse do zadnjega aktivno sodelovala pri vseh dnevnih opravkih svojih otrok.

Oboževalci pred porodnišnico

S prihodom 36-letne vojvodinje v bolnišnico pa so se pred vhodom začeli zbirati predstavniki sedme sile, ki so čakali na potrditev novice o rojstvu otroka. Prav tako pa so tam tudi oboževalci kraljeve družine in radovedni turisti. 63-letni John Loughrey iz mesta Streatham je pred prihodom vojvodinje 15 dni taboril pred vrati porodnišnice. "To je moj začasni dom," je povedal za BBC in dodal: "Uslužbenci v porodnišnici so do nas prijazni. Prinašajo nam kašo za zajtrk, nam pustijo, da se pri njih prhamo in za kraljičin rojstni dan so nam prinesli penino."

Več utrinkov izpred porodnišnice si lahko pogledate spodaj.

The world’s media are gathered outside the Lindo Wing at St Mary’s Hospital ahead of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge’s third child. pic.twitter.com/FLr1lL2AyT — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

K. K., foto: Reuters