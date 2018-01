Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Po mnenju avtorjev filma je Snoop Dogg preprosto popolna osebnost za film, tako da so po lastnih besedah presrečni, da je sprejel njihovo povabilo k sodelovanju. Foto: EPA V parodiji bo mogoče videti tudi danes 85-letno Nichelle Nichols, ki je v izvirni televizijski seriji in filmih upodabljala strokovnjakinjo za komunikacijo, poročnico Uhuro. Foto: EPA Za filmom stojita zakonca Steven in Angelique Fawcette. Steven je zaslužen tudi za scenarij in režijo. Tukaj je na posnetku s projekcije vmesne različice leta 2016. Foto: IMDb Sorodne novice Trekiji praznujejo pol stoletja Zvezdnih stez Umrl 27-letni igralec v Zvezdnih stezah Anton Yelchin Dodaj v

Prihaja parodija Zvezdnih stez: v posadki poleg Nichelle Nichols tudi Snoop Dogg

Tudi sicer sodeluje več kot 40 igralcev iz izvirnika

28. januar 2018 ob 15:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

V filmski parodiji televizijske serije oziroma filmov Zvezdne steze se štirje astronavti, med katerimi je marioneta v podobi kapitana Jamesa T. Kirka, podajo na luno, da bi rešili pogrešane kolege.

Ekipi filma Unbelievable!!!!! (Neverjetno!!!!!) se je pridružil tudi raper Snoop Dogg, ki so mu zaupali vlogo majorja LeGrande Busha, sodeluje pa tudi igralka Nichelle Nichols, ki je v izvirni televizijski seriji in filmih upodabljala strokovnjakinjo za komunikacijo, poročnico Uhuro. Sicer je Nicholsova tudi ena izmed koproducentk filma, navaja portal Trek Movie.

Vmesna različica ob 50. obletnici

Parodije so se lotili že v letu 2012, vmesno različico pa so prikazali septembra 2016, ko so v Hollywoodu zaznamovali 50. obletnico nastanka Zvezdnih stez. Šlo je za zasebno projekcijo, namenjeno sodelavcem, financerjem in izbranim oboževalcem.

Film bi naj prišel v kinodvorane še letos, glasbo zanj pa pripravlja z emmyjem nagrajeni skladatelj izvirne serije Gerald Fried. Marioneto kapitana Jamesa T. Kirka, imenovano kapitan Kirk Stillwood, pa so izdelali bratje Chiodo, med drugim zaslužni tudi za lutke v filmu Ekipa Amerika: Svetovni policaji.

Projekt je otrok zakoncev Stevena in Angelique Fawcette, ki sta razkrila, da se jim je Snoop Dogg pridružil tudi kot izvršni producent. Angelique Fawcette je povedala, da je glasbenik eden izmed najbolj avtentičnih in na splošno občudovanih performerjev današnjega časa, ki dosega raznolika občinstva.

Preprosto popolna osebnost za ta film

Dejala je še, da je Snoop Dogg preprosto popolna osebnost za ta film, in dodala, da so v ekipi presrečni, da je sprejel njihovo povabilo k sodelovanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Leta 1971 kot Calvin Cordozar Broadus, Jr. rojeni glasbenik je od začetka 90. let preteklega stoletja po svetu prodal več kot 35 milijonov albumov, sicer zadeve še ni komentiral. Mu pa niti igralske vode niso tuje, saj je do danes nastopil že v okoli 30 filmih, med njimi so Film, da te kap 5, Starsky in Hutch ter Dan za trening.

Več kot 40 igralcev iz izvornih Zvezdnih stez

Sicer pa je glede na navedbe portala Trek Movie nabor v parodiji sodelujočih igralcev, ki jih je bilo sicer mogoče videti v izvirni seriji in filmih, obsežen: Armin Shimerman, Vaughn Armstrong, Gary Graham, Anthony Montgomery, Linda Park, Robert Picardo, Marina Sirtis, Nana Visitor, Walter Koenig, Michael Dorn, Julie Warner, Dina Meyer, Olivia d’Abo, Jeffrey Combs, John Billingsley, Max Grodenchik, Casey Biggs, Gary Lockwood, Michael Forest, Jack Donner, Connor Trinneer, Manu Intiraymi, Dominic Keating, Brenda Bakke, Patti Yasutake, Steve Rankin, Michael Dante, Sean Kenney, BarBara Luna, Beverly Washburn, Celeste Yarnall, Bobby Clark, Jasmine Anthony, Menina Fortunato, McKenzie Westmore, Crystal Allen in Christopher Doohan.

P. G.