Prihaja pestro koncertno dogajanje v Orto baru

Polnoletna izvedba Orto festa

28. marec 2017 ob 21:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Aprila se v Orto bar vrača festival Orto fest, ki bo letos postal polnoleten, na odru pa se bo skupno zvrstilo 35 slovenskih in tujih skupin. Na prvi aprilski dan ga bo odprla zasedba Lačni Franz, ki bo poleg železnega repertoarja predstavila še novo ploščo Ladja norcev.

Andrej Ciuha iz organizacijskega odbora je poudaril, da se je Orto fest začel kot enotedenski, nato postal 14-dnevni, zadnjih 12 let pa je že celomesečni festival, ki prinaša presek slovenske glasbene produkcije, hkrati pa vsako leto ponudi tudi odmevne izvajalce iz tujine.

Poleg rock in metal zasedb bodo postregli s pestro paleto glasbenih zvrsti, predstavilo pa se bo tudi nekaj mladih glasbenih upov. Povratniki z lanske izdaje Dog Eat Dog bodo oboževalcem postregli s starimi in novimi uspešnicami, obeta pa se tudi nastop Blaza Bayleyja, ki je med letoma 1994 in 1999 po presoji organizatorjev "dostojno nadomeščal" Brucea Dickinsona v Iron Maiden.

Nabor raznolikih žanrov

Na oder bosta stopili tudi sili progresivne glasbe, zasedbi Soen in Madder Morten, z nastopom Benighted pa v Orto baru napovedujejo "najbolj brutalen death metal dogodek leta 2017." Za "thrash metal napad brez primere" bodo po besedah organizatorjev poskrbeli Havok in Warbringer.

Predstavila se bo tudi Severa Gjurin z osveženim kvartetom, ki gre "morda malce bolj v rock'n'roll smer." Zasedba Koala Voice, ki bo septembra izdala drugi studijski album, pa bo nastopila v tandemu z zasedbo MRFY.

Domača in tuja znana imena

Za razgiban koncertni večer bodo poskrbeli energični Elvis Jackson, na klubski oder pa se bodo vrnili tudi Zmelkoow, ki bodo "skozi svoje bolj ali manj morbidne komade secirali klasično genezo slovenskega psihopata." Torul bodo predstavili nedavno izdani peti studijski album Reset, nov album EOS pa bo odigrala skupina Avven.

S Hrvaške na letošnji Orto fest prihajajo rockerji Opća Opasnost ter Messerschmit. Slednji bodo s koncertom proslavili 30. obletnico delovanja.

Festival bodo 29. aprila sklenili Boštjan Nipič - Nipke ter njegova zasedba The Nipples z gosti.

Orto fest je doslej gostil približno 500 glasbenih skupin in izvajalcev, v vseh letih pa so našteli že več kot 70.000 obiskovalcev. Med drugim so na odru Orto bara stali že Majke, Hladno Pivo, Urban&4, Rambo Amadeus, Dubioza Kolektiv in Psihomodo Pop, pa tudi slovenski Laibach, Dan D, Big Foot Mama in Siddharta.

P. B.