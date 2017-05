Prihaja Zbor rdeče armade, po Churchillovih besedah "rusko pojoče orožje"

Obeta se jesenski nastop v Stožicah

9. maj 2017 ob 21:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dan zmage v Moskvi proslavijo z vojaško parado, na kateri vsako leto nastopi tudi Zbor rdeče armade (The Red Army Choir) – ta svetovno znani ruski vojaški zbor pa se bo letošnjega novembra ustavil tudi v Ljubljani.

Aleksandrov - ruski vojaški Zbor, orkester in balet Rdeče armade velja za simbol ruske kulture. Z več kot 80-letno tradicijo vključuje vrhunske pevce, glasbenike, plesalce in umetnike, ki nastopajo ob najpomembnejših dogodkih na ruskih tleh. Zbor s 120 člani izvaja tradicionalne ruske, narodne, vojaške in patriotske pesmi ter ruske plese. Poleg teh izvaja tudi svetovne operne arije in dela klasične glasbe.

Začetek spominske turneje v Sloveniji

Ta priznani vojaški zbor prav na naših tleh začenja posebno spominsko turnejo v poklon svojim umrlim članom v letalski nesreči lanskega 25. decembra, v kateri je umrlo 64 članov orkestra, vključno z umetniškim vodjo. Z letalom so bili namenjeni v Sirijo, kjer bi z ruskimi vojaki praznovali novo leto, takoj po vzletu pa so strmoglavili v Črno morje.

Ime Zbor Rdeče armade poleg omenjenega ansambla uporablja tudi Ansambel MVD oziroma ansambel ruskega notranjega ministrstva, ki je predlani nastopil v polnih Stožicah.

V preteklosti je zbor že nastopil v Rimu pred papežem Janezom Pavlom II., nastopal je na slovesnosti ob zaprisegi predsednikov Borisa Jelcina in Vladimirja Putina, na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Moskvi leta 1980, na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014, vsako leto pa se torej 9. maja udeleži parade, ko Rusija praznuje zmago v drugi svetovni vojni.

Ime po avtorju sovjetske oziroma ruske himne

Zbor rdeče armade so ustanovili z namenom dvigovanja morale ruskih čet, ime pa je dobil po svojem prvem dirigentu Aleksandru Vasiljeviču Aleksandrovu - avtorju sovjetske himne, ki s spremenjenim besedilom ostaja tudi ruska himna.

Repertoar zbora obsega več kot 2.000 del in ga prilagodijo vsakemu posameznemu koncertu, skozi leta pa se je poleg repertoarja večalo tudi število članov. Vojaški pevski zbor je eden najboljših moških pevskih zborov na svetu, vsi člani imajo akademsko glasbeno izobrazbo, občasno pa se mu pridruži tudi ženski sopran in deški pevski zbor.

Orkester poleg klasičnih inštrumentov vključuje tudi tradicionalna ruska glasbila, kot sta balalajka in domra, plesalci pa izvajajo ruske narodne in vojaške plese. V čast države gostiteljice običajno zapojejo tudi nekaj lokalnih pesmi, ob teh pa seveda večne ruske klasike kot sta Katjuša in Kalinka ter dela ruske in zahodnoevropske klasične glasbe.

Nastop Aleksandrova - ruskega vojaškega Zbora, orkestra in baleta Rdeče armade je v areni Stožice napovedan za 15. november.

P. G.