Prihodnost letal - brez zunanjih, le z notranjimi virtualnimi okni?

Pri Emiratesu vidijo več prednosti te novosti

14. junij 2018 ob 12:42

Velika dubajska letalska družba Emirates je na nekaterih svojih letalih že uvedla novost - virtualna okna za nekatere potnike v prvem razredu.

Kot poroča Independent, so lahko potniki, ki so od novembra lani sedli v eno izmed njihovih najnovejših letal Boeing 777-300ER, že opazili novost. Potnikom, ki sedijo na sredinskih sedežih, so namreč s pomočjo kamer iz optičnih vlaken projicirali dogajanje v zunanjosti letala. Za tiste, ki sedijo ob oknu, pa se ni nič spremenilo.

Za zdaj. Predsednik uprave družbe Emirates, Tim Clark, je napovedal, da bi lahko kmalu začeli preizkušati letala, ki bi bila popolnoma brez oken, saj bi s tem postala lažja, zmanjšali pa bi tudi stroške goriva. Poleg tega bi bila tudi cena izdelave takšnega letala opazno nižja, je prepričan. Potnikov kljub temu ne bi prikrajšali za razgled, saj bi jim ga na sedeže pred njimi projicirali s pomočjo kamer.

Lažje, hitrejše, cenejše letalo

"Predstavljajte si trup letala, ki od zunaj ne bi imel oken, ljudje pa bi med vzletom, letom in pristankom kljub temu lahko videli vse, kar se dogaja. Takšno letalo bi bilo lažje, hitrejše, lahko bi letelo višje in manj goriva bi porabilo," je prepričan.



Strokovnjaki menijo, da bi imelo letalo brez oken nekaj prednosti, a tudi slabosti. Prednost je večja možnost preživetja v primeru zasilnega pristanka ali strmoglavljenja, saj bi bil trup letala brez oken konstrukcijsko mnogo trdnejši. Po drugi strani pa je pomembno, da potniki med letenjem lahko opazujejo, kaj se okoli njih dogaja – zaradi tega je treba med vzletom in pristankom tudi ugasniti luči nad glavo in dvigniti zaslonke na oknih.

