Prijateljski razhod Tiscija in Givenchyja, se Italijan seli k Versaceju?

Govorice vse glasnejše

4. februar 2017 ob 16:12

Pariz - MMC RTV SLO

Za novo presenečenje v svetu mode je poskrbel modni oblikovalec Riccardo Tisci, ki po 12 letih zapušča modno hišo Givenchy.

Tisciju, kreativnemu direktorju prestižne francoske modne hiše, se je pogodba iztekla 31. januarja, oblikovalec pa s francoskim modnim gigantom LVMH-jem (Moët Hennessy Louis Vuitton), ki ima v lasti znamko Givenchy, ni podaljšal sodelovanja. Kot so sporočili, gre za prijateljski razhod.

LVMH se je Tisciju v uradni izjavi zahvalil za sodelovanje, a kako se mu ne bi, saj je Italijan uspel Givenchy spremeniti v eno najuspešnejših znamk LVMH-ja. V uradni izjavi so zapisali, da je imel Tisci neverjetno vizijo, čemur so sledili uspehi (ob Tiscijevem prihodu je Givenchy imel le pet trgovin, danes jih je kar 72). "Rad bi se zahvalil Tisciju za ves njegov temeljni prispevek," je povedal Bernard Arnault, lastnik znamke LVMH, ki združuje visokocenovne modne znamke Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Kenzo, Pucci, Céline ...

42-letni Tisci se je LVMH-ju zahvalil, ker so mu dali priložnost, da pokaže vso svojo ustvarjalnost, dodal pa je: "Zdaj se želim posvetiti osebnim interesom in strastem."

Čeprav so pred Tiscijem mesto kreativnega direktorja pri Givenchyju zasedala močna oblikovalska imena, kot so John Galliano, Alexander McQueen in Julien Macdonald, je po mnenju številnih modnih strokovnjakov prav Tisciju uspelo znamki vdihniti dušo, z njim je znamka resnično dobila identiteto. Znamka je postala priljubljena tudi med zvezdniki, oboževalke Tiscijevih kreacij so Merly Streep, Beyonce, Julia Roberts, Cate Blanchett, Madonna, Kim Kardashian ...

Kdo bo nasledil Tiscija pri Givenchyju, še ni znano. Modna hiša v luči razhoda marca ne bo predstavila nove kolekcije na pariškem tednu mode.

Selitev k Versaceju?

Pojavile so se že govorice o Tiscijevi selitvi nazaj v domovino, kjer naj bi zasedel mesto kreativnega direktorja modne znamke Versace. Oblikovalec ni skrival navdušenja nad kreacijami pokojnega Giannija Versaceja, je pa veliki prijatelj tudi z Donatello Versace, ki jo je leta 2015 tudi imenoval za zaščitni obraz Givenchyjeve kampanje.

"Donatella Versace je kreativna direktorica modne hiše, za zdaj ne nameravamo tega spremeniti," so bili kratki v izjavi pri Versaceju. A kjer je dim, je tudi ogenj ...

Spodaj si lahko ogledate nekaj kreacij, ki jih ja "zakrivil" Riccardo Tisci.

D. S., foto: EPA/Reuters