Prijavite se na naš trening zimskih vozniških veščin

Planica in Quattro za gledalce / bralce Avtomobilnosti

26. januar 2017 ob 20:48

MMC RTV SLO

Sodelavci Avtomobilnosti vas vabimo, da se nam pridružite na zimski avtomobilistični izkušnji, ki jo bomo za vas pripravili v soboto, 4. februarja, v Planici. Vozniške spretnosti v zimskih razmerah bomo krepili v audijih z legendarnim štirikolesnim pogonom quattro.

Podkrmiljenje in prekrmiljenje bomo v najbolj znani dolini smučarskih skokov na svetu spoznavali v nekoliko drugačni luči, saj bomo prek najsodobnejših elektronskih sistemov spoznavali, na kakšen način in kako uspešno lahko sodobna elektronika in tehnika rešujeta vozniške napake ter kljubujeta fizikalnim zakonitostim.

Hkrati bomo v najpristnejšem vozniškem okolju spoznavali lastne sposobnosti čutenja avtomobila, kar je nujen pogoj za to, da bi se lahko v različnih vozniških situacijah na cesti odzvali pravočasno in seveda pravilno.

Preizkus avtomobilske tehnike in trening naših odzivov bosta potekala na posebej za to pripravljeni snežni podlagi, kar nam bo omogočilo varno in postopno odkrivanje lastnih meja in meje najsodobnejše tehnologije.

Naša delavnica bo trajala pol dneva in je za vas, dragi obiskovalci Avtomobilnosti, brezplačna. Število mest je omejeno, prvi korak pri zagotovitvi mesta na naši delavnici pa je, da izpolnite spodnji vprašalnik in pravilno odgovorite na nagradno vprašanje. Izmed vseh prispelih pravilnih odgovorov bomo izžrebali 20 nagrajencev, ki jih bomo obvestili po telefonu in e-pošti.

Izvedba dogodka je seveda odvisna tudi od naravnih pogojev, se pravi ustrezno nizkih temperatur in dovolj velike snežne odeje - ob morebitnem pomanjkanju snega bomo program prilagodili drugačni podlagi.



Za lažjo organizacijo delavnice vas prosimo, da se ne prijavljate, če že danes veste, da 4. februarja ne boste utegnili priti v Planico. Prosimo tudi, da se ne prijavljate, če ne boste pripravljeni podpisati izjave, da dovoljujete objave fotografij in videoposnetkov z vašim obrazom, in seveda privolitve v sodelovanje na lastno odgovornost.