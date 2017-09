Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Posebej nevarni so pajki iz družine sparasidov, ki v Avstraliji vsako leto ugriznejo več kot 2000 ljudi. Foto: Pixabay Pujsa Pepa je ena bolj priljubljenih risank. Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prijazni pajki v Pujsi Pepi razburili Avstralce: Vsi pajki niso neškodljivi!

Več tisoč ljudi vsako leto poišče pomoč zaradi ugrizov pajkov

5. september 2017 ob 10:59

Sydney - MMC RTV SLO

Pajki so "zelo, zelo majhni" in ti "nič ne morejo" - besede, izrečene v eni najbolj priljubljenih risank, so (že drugič) razburile Avstralce, saj nekatere vrste tam živečih pajkov niso ne majhne ne nenevarne.

Neka avstralska plačljiva kabelska televizija je pred kratkim razburila starše z vnovičnim predvajanjem epizode risanke Pujsa Pepa, v kateri Oče Pujs svoji hčerki Pujsi Pepi razlaga, da se nima kaj bati pajkov, saj so ti popolnoma nenevarni, poleg tega pa "zelo, zelo majhni" in ti "nič ne morejo".

Gre za epizodo iz leta 2004, ki so jo v spletnem arhivu avstralske nacionalne televizije pomotoma objavili že leta 2012, a jo nato po številnih pritožbah zaskrbljenih staršev umaknili. Starše in nekatere strokovnjake je namreč zmotilo napačno sporočilo risanke, in sicer da so pajki prijazna in neškodljiva bitja, ki jih lahko jemljemo v roke, jih "crkljamo", z njimi spijemo čaj in jih celo povabimo, naj z nami delijo posteljo. Pri ABC-ju so se takrat za pomoto hitro opravičili in pojasnili, da je bila ravno neprimernost epizode za avstralski trg razlog, da je niso predvajali na televiziji, v arhivu pa se je, kot omenjeno, epizoda znašla pomotoma, poroča britanski Guardian.

"Pajek je imel nasmešek na obrazu"

25. avgusta letos pa je napako ponovil otroški plačljivi program Nick Jr (gre za avstralsko hčerinsko družbo ameriškega Nickelodeona), zaradi česar so številni avstralski starši skočili v zrak, a pri omenjenem ponudniku se niso odzvali tako, kot pred leti ABC: zavrnili so vse očitke in vztrajali, da epizode ne bodo umaknili s pojasnilom, da "pajek sploh ni bil videti resničen, saj je imel nasmešek na obrazu in je govoril z drugimi živalmi", časopis Guardian povzema Fairfax Media. Ko so se nad televizijo s podobnimi vprašanji spravili tudi predstavniki sedme sile, so spoznali napako in epizodo vendarle umaknili.

Medtem ko v velikem delu sveta pajki res niso škodljivi, pa za Avstralijo to še zdaleč ne velja, saj tam živijo najmanj štiri vrste precej strupenih vrst pajkov, vsako leto pa več kot 2000 ljudi zaradi njihovih ugrizov poišče zdravniško pomoč. Med letoma 2000 in 2013 so morali zaradi ugrizov pajkov bolnišnično zdraviti kar 12.600 ljudi, še poroča Guardian.

T. K. B.