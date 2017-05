Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Naj se Nello čim manjkrat zaplete v zakonski prepir ... (fotografija je simbolična). Foto: Reuters

Italijan prijezdil na belem konju in se poročil sam s seboj

Želel je pomiriti starše

5. maj 2017 ob 08:13

Rim - MMC RTV SLO

Italijan Nello Ruggiero je prijatelje in sorodnike nedavno povabil na zabavo. Mislili so, da bodo praznovali njegov 40. rojstni dan, a Ruggiero jih je presenetil s poroko - s samim seboj.

Ruggiero je pojasnil svojo potezo: "Imam štiri brate, vsi so poročeni, zato so moji starši tudi od mene pričakovali ta korak. Ljubezni svojega življenja nisem našel, a staršev nisem želel razočarati. Nato pa sem spoznal, da tako ali tako nikogar ne ljubim bolj kot samega sebe. Ne želim, da me družba vidi kot nekakšnega odpadnika."

Ko je za njegovo namero izvedela neka televizija, so mu ponudili, da celoten poročni obred prenašajo prek malih zaslonov. "Strinjal sem se, a v zakon bi skočil tudi brez televizijskih kamer. Poročil sem se predvsem zaradi staršev, saj sem jim želel pokazati, da ni z menoj nič narobe, čeprav sem samski," je dejal Ruggiero, ki je menda prvi človek na svetu, ki je za svojega zakonskega partnerja izbral kar samega sebe.

Poročni obred je bil, kot se šika. Nello je na obred povabil veliko svojih prijateljev in sorodnikov, lepo se je uredil in prijedil na belem konju. Nato je izrekel poročno zaobljubo in si nataknil prstan, druščina pa je mladoporočencu nazdravila s penino. Za poročni ples pa je vendarle potreboval soplesalko, zato mu je televizijska ekipa pripeljala privlačno brazilsko plesalko sambe.

Nello Ruggiero se je po zabavi, ki je trajala do jutranjih ur, odpravil še na medene tedne v Egipt.

Nekaj utrinkov poročnega slavja je objavil tudi na svojem Facebooku.

A. P. J.