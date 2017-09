Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na sodišču so ugotavljali tudi, ali je selfije v resnici posnel makak Naruto ali kakšna druga opica. Foto: AP Sorodne novice Primer opičjega selfija: Žival ne more biti lastnica svojih fotografij Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Primer "opičji selfi" končan - zmagal je fotograf

Zabavni avtoportreti so mu prinesli okoli 150 evrov mesečno

12. september 2017 ob 08:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Leta 2011 je makak Naruto nevede, kaj počne, večkrat fotografiral samega sebe. Fotografije so postale prave spletne uspešnice, a kar šest let je trajalo, da se je razrešil sodni spor okoli tega, kdo ima avtorske pravice zanje.

Naruto je namreč med fotografiranjem v deževnem gozdu indonezijskega otoka Sulavesi uporabil fotoaparat fotografa Davida Slaterja. Slater se je sprva odpovedal pravici do fotografij, saj je trdil, da bi morali biti smešni avtoportreti opice brezplačni in dosegljivi za vse. Tako je selfije objavila tudi spletna stran Wikipedia. A Slater si je kasneje premislil in od Wikipedie zahteval, naj fotografije umakne, saj so bile objavljene brez njegovega dovoljenja. Pri spletni enciklopediji se s tem niso strinjali in dejali, da ima avtorske pravice lahko le opica, saj je fotografije tudi posnela, piše Telegraph.

Nato se je v spor vključila še organizacija za zaščito živali Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), ki je na sodišče v San Franciscu vložila zahtevo, da postane skrbnica avtorskih pravic fotografij in da gre ves zaslužek od njihove prodaje v sklad za hrano in bivališče Naruta. Sodnik William Orrick je lani odločil, da žival ne more biti označena kot avtor fotografij, čeprav jih je sama posnela, ampak so kot avtorja imenovali Slaterja.

S tem se pri Peti niso strinjali in so se na odločitev pritožili, a niso uspeli. Dveletni sodni postopek je tako končan, a Slater se je kljub sodni zmagi prostovoljno ponudil, da bo četrtino vseh dohodkov, ki mu jih bodo prinesli opičji avtoportreti, daroval "za zaščito blagostanja in življenjskega okolja Naruta". Fotografu naj bi znameniti selfiji prinesli okoli 150 evrov na mesec, a v dveletnem sporu je moral plačati tudi več tisoč evrov sodnih stroškov.

A. P. J.