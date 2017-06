Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 14 glasov Ocenite to novico! Danes 83-letni režiser na nedavnem 70. filmskem festivalu v Cannesu. Foto: AP Samantha Geimer je leta 2013 objavila knjigo spominov The Girl: A Life in The Shadow Of Roman Polanski (Dekle: Življenje v senci Romana Polanskega). Tukaj je na posnetku iz leta 2008. Foto: AP Roman Polanski leta 1977 med odhodom na sodišče v Santa Monici v Kaliforniji. Foto: AP Sorodne novice Polanski bi rad samo, da bi "bil primer že enkrat zaključen" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Primer Polanski: Samantha Geimer bo sodišče zaprosila za končanje postopka

Primer se vleče že cela šriri desetletja

9. junij 2017 ob 11:06

Los Angeles - MMC RTV SLO

Samantha Geimer, ki jo je leta 1977 kot 13-letno dekle posilil takrat 43-letni režiser Roman Polanski, bo na sodišče v Los Angelesu naslovila prošnjo za končanje postopka proti njemu.

Po poročanju BBC-ja je novico o prošnji Samantha Geimer za končanje postopka proti Romanu Polanskemu sporočil njegov odvetnik. Geimerjeva je že prej povedala, da je režiserju odpustila, vendar bo to njen prvi nastop na sodišču njemu v korist. "Sita je že tega," je dejal režiserjev odvetnik Harland Braun za tiskovno agencijo Reuters. Polanski se je v letu posilstva sojenju izognil tako, da je priznal spolni odnos z mladoletnico in nato 42 dni preživel v zaporu.

Odpečatenje tajnega magnetograma

Kot je še povedal Braun, naj bi tokratna obravnava na losangeleškem sodišču potekala v pričakovanju, da bo sodišče odobrilo odpečatenje tajnega magnetograma s pričanjem tožilca Rogerja Gunsona iz leta 1977, ki je prvi vodil ta primer. Polanski namreč verjame, da bo to pričanje potrdilo dogovor o priznanju krivde, po katerem mu ni treba v zapor - in je že pred časom na sodnika Scotta Gordona naslovil pisno prošnjo za odpečatenje tega tajnega magnetograma.

Vendar je sodišče v Los Angelesu zavrnilo njegovo prošnjo in mu tudi ni hotelo zagotoviti, da mu ob morebitni vrnitvi na ameriška tla ne bo treba v zapor. Državni tožilec je takrat dejal, da Polanski ne more biti deležen posebne obravnave zgolj zaradi svoje svetovne slave. Po nedavnem poročanju AFP-ja pa si tudi Geimerjeva prizadeva za objavo prepisa tajnega magnetograma pričanja tožilca Gunsona.



Švicarsko in poljsko sodišče zavrnili ZDA

Polanski je v letu, ki je sledilo priznanju, zapustil ZDA zaradi prepričanja, da bo sodnik dogovor o priznanju krivde zavrnil in mu naložil visoko zaporno kazen. Polanskega, ki ima poljsko in francosko državljanstvo, so pred osmimi leti aretirali na letališču v Zürichu na podlagi ameriške tiralice.

Po aretaciji je dva meseca preživel v zaporu in nato še nekaj nadaljnjih mesecev v hišnem priporu, poleti 2010 pa so švicarske oblasti zavrnile izročitev Polanskega ZDA in ga izpustile na prostost. Konec lanskega leta je tudi poljsko vrhovno sodišče zavrnilo izročitev danes 83-letnega režiserja ZDA.

Odvetnik Braun je glede prihajajoče obravnave povedal še, da je odvisno od sodnikove odločitve, ali bo upošteval pričanje danes 54-letne Samanthe Geimer. "Na sodišče prihaja v spremstvu moža, sita je namreč tega primera, ki se vleče že 40 let," je še dejal odvetnik. "Želi si, da se to konča."

P. G.