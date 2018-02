Primer Weinstein: New York toži vodilne v studiu, ker niso zaščitili zaposlenih

Tožba postavlja pod vprašaj prodajo studia

12. februar 2018 ob 07:13

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Newyorški generalni zvezni tožilec je vložil tožbo proti podjetju Weinstein Company in Harveyju Weinsteinu zaradi nezadostne zaščite zaposlenih v filmskem studiu pred neprimernim ravnanjem Weinsteina.

Tožba, med drugim je vložena tudi proti Weinsteinovemu bratu Bobu, direktorjem in članom upravnega odbora studia očita, da zaposlenih kljub seznanitvi z dokazi niso zaščitili pred producentovimi zlorabami in neprimernim vedenjem, je v izjavi dejal generalni zvezni tožilec Eric Schneiderman.

Slavnega producenta, ki je bil desetletja med najvplivnejšimi možmi v Hollywoodu, je v zadnjih mesecih več deset žensk obtožilo spolnih zlorab, med drugim tudi posilstva. Civilna tožba Weinsteinu očita, da je zlorabljal (ženske) zaposlene in jim verbalno grozil, da jih bo ubil. 65-letni Weinstein, med drugim soustanovitelj studia Miramax, vztraja, da so ženske v spolne odnose z njim privolile, Weinsteinov odvetnik pa trdi, da se bodo številne od obtožb izkazale za neupravičene.

V podjetju Weinstein se na vložitev tožbe še niso odzvali, kot poročajo mediji, pa utegne poteza tožilstva ogroziti potencialno prodajo studia. Odgovorni v studiu se pogovarjajo o prodaji studia skupini investitorjev, ki jih vodi nekdanja uradnica administracije nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame Maria Contreras-Sweet.

Schneiderman je v povezavi z morebitno prodajo dejal, da se je za vložitev tožbe odločil tudi zaradi napovedi o prodaji. "Vsaka prodaja podjetja mora zagotoviti, da bodo žrtve prejele odškodnino, da bodo zaposleni deležni potrebne zaščite in da ne storilci ne tisti, ki so to dopustili, ne bi nedopustno obogateli," je še dejal. Država v obtožnici zahteva odškodnino, katere višina ni znana, poleg tega pa zahteva tudi plačilo kazni.

Odkar sta New York Times in The New Yorker oktobra objavila podrobni članek o Weinsteinu, je producenta več kot 50 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja in napadov. Sledilo je razkritje številnih primerov spolnih napadov in zlorab tudi v svetu politike in športa.

K. T.