Primorska jota

Jota malo drugače

7. januar 2017 ob 09:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Potrebujemo: 4 žlice suhega fižola ali 8 žlic kuhanega fižola, 2 žlici ješprenja, 4 krompirje, 15 strokov drobnega česna, 4 koščke suhega svinjskega fileja "ombola", sušenega na zraku, 30 dag kislega zelja, 10 dag kisle repe, košček lovorja, sol, oljčno olje.



Fižol, ješprenj in na majhne koščke narezano mesnino "ombolo" operemo, namočimo v hladni vodi in vsaj za 8 ur postavimo v hladilnik. Odcedimo in položimo v približno 1,5 l vode. Dodamo lovor, cel, olupljen krompir in kuhamo približno 3/4 ure.



Zelje in repo narežemo na drobno, splaknemo in odcedimo. Stresemo v hladno kozico in dodamo malo olja, debelo narezan in v topli vodi opran česen, lovor in malo pocvremo. Prilijemo vroč fižol, ješprenj, meso in krompir z vodo vred. Po potrebi dodamo še malo vroče vode, da dobimo 1,5 litra jedi. Kuhamo še približno pol ure. Jed solimo, potlačimo z ročno tlačilko in čisto na koncu dodamo ostalo olje.

D. S., recept Emilije Pavlič (oddaja Dobro jutro)