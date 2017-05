Princ Filip pri 95 v pokoj, s "filipizmi" pa gotovo še ni konec

Ob soprogi Elizabeti II. je že sedem desetletij

4. maj 2017 ob 13:43,

zadnji poseg: 4. maj 2017 ob 13:49

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Leta 1995 je med obiskom na Škotskem princ Filip nekega inštruktorja vožnje vprašal: "Kako vam domačine uspe držati stran od pijače dovolj dolgo, da opravijo vozniški izpit?"

Iz Buckinghamske palače so dopoldne sporočili, da se bo soprog britanske kraljice Elizabete II., 95-letni princ Filip, jeseni upokojil in ne bo več opravljal javnih obveznosti. Odločitev je sprejel sam, pri tem pa ga je podprla kraljica, poroča BBC.

Edinburški vojvoda se bo udeležil še vseh napovedanih dogodkov do avgusta, a ne bo sprejemal več novih vabil. Se pa bo morebiti občasno vseeno udeležil katerega od javnih dogodkov, so navedli.

Princ, ki bo naslednji mesec praznoval 96. rojstni dan, je pokrovitelj, predsednik ali član več kot 780 organizacij in bo z njimi povezan tudi v prihodnje, a ne več v aktivni vlogi. V svoji dolgi prinčevski karieri je poskrbel tudi za nekaj sočnih izjav med opravljanjem uradnih dolžnosti.

"Boste še poševne oči dobili"

Na potovanju na Kitajsko leta 1980 je ob srečanju z britanskimi študenti pripomnil: "Če boste predolgo tukaj, boste dobili poševne oči." Podobno neprimerna opazka mu je ušla med obiskom Škotske leta 1999, ko je videl slabo montirano električno omarico: "Tole je pa videti, kot bi jo namestil kak Indijec." Leta 2002 je v Avstraliji predstavnika staroselcev vprašal, ali še vedno mečejo kopja drug v drugega.

Na še enem potovanju po celini "tam spodaj" nekaj let prej je študenta, ki se je vrnil s hoje po Papui Novi Gvineji, vprašal: "Torej te le niso pojedli?" Ena bolj legendarnih pa je stara že pol stoletja: leta 1967 so ga vprašali, ali bi želel odpotovati v Moskvo in omiliti napetosti zaradi hladne vojne. Odgovoril je: "Zelo rad bi šel v Rusijo - čeprav so prasci pobili pol moje družine."

Leta 2005 sta dva britanska novinarja "filipizme" zbrala v knjigi Duke of Hazard: The Wit and Wisdom of Prince Philip, nad čemer pa v Buckinghamski palači menda niso bili ravno navdušeni.

Lažni nočni alarm na Otoku

Kraljica Elizabeta bo medtem v celoti izpolnjevala svoje javne obveznosti, pri čemer jo bodo podpirali člani kraljeve družine, so še zapisali v Buckinghamski palači.

Britanski mediji so sicer že v noči s srede na četrtek pred uradno napovedjo ugibali, kaj se dogaja v kraljevem domovanju, saj so se zjutraj na izrednem sestanku v Buckinghamski palači zbrali vsi uslužbenci. Nekateri so ugibali celo, da se je zgodilo najhujše, torej, da je umrl kdo od zakoncev, tabloid Sun pa je po poročanju nekaterih britanskih medijev na spletu za nekaj minut po pomoti objavil celo Philipov še ne dokončani nekrolog, a ga ob spoznanju spodrsljaja hitro umaknil.

Philip, ki prihaja iz plemiške hiše Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, rojen pa je bil na Krfu v Grčiji, in Elizabeta, ki je ravno praznovala 91. rojstni dan, bosta novembra praznovala že 70. obletnico poroke. Imata štiri otroke: princa Charlesa, princeso Ano, princa Andrewa in princa Edwarda, osem vnukov in pet pravnukov.

A. K.