Princ Filip razkril ljubkovalno ime za kraljico

Poročena sta že skoraj 70 let

8. oktober 2017 ob 11:40

London - MMC RTV SLO

Princ Filip, ki svoji soprogi in monarhinji Elizabeti II. stoji ob strani že 70 let, je razkril, da svojo soprogo ljubkovalno kliče zelje.

Nejasno ostaja, kako se je Filip domislil precej zabavnega ljubkovalnega imena, je pa Robert Lacey, ki je sicer napisal tudi življenjepis o kraljici Elizabeti, razkril, da je princa Filipa večkrat slišal, kako je svojo soprogo poklical s tem ljubkovalnim imenom. Nekateri namigujejo, da vzdevek izhaja iz francoske fraze mon petit chou, ki bi v neposrednem prevodu sicer pomenilo "moje majhno zelje", a chou se v francoščini hkrati uporablja tudi kot ljubkovalnica.

Britanska kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta poročena že skoraj 70 let, njuna ljubezen pa traja še nekaj let več, saj sta s poroko počakala toliko časa, da je kraljica dopolnila 21 let. Filip se je zaradi poroke z Elizabeto odpovedal grškim in danskim kraljevim nazivom, sprejel pa je tudi anglikansko vero.

Poroka je za princa Filipa sicer pomenila konec njegove vojaške kariere, saj se je moral preleviti v spremljevalca Elizabete II. Svojo vlogo, ki mu je na začetku šla na živce, dobro opravlja že sedem desetletij. 96-letni edinburški vojvoda kraljico spremlja med obiski in na slovesnostih, zbrane pa pogosto zabava s svojimi neprimernimi izjavami.

A kraljica Elizabeta ni edina z zanimivim ljubkovalnim imenom, znano je, da princ William soprogo Catherine naslavlja z lutko, še poroča Harper's Bazaar.

Sa. J.