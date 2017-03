Princ George septembra v šolo, ki "ne spodbuja najboljših prijateljstev"

Obiskoval bo šolo v Londonu

25. marec 2017 ob 10:45

London - MMC RTV SLO

Prvorojenec vojvode in vojvodinje Cambriške Williama in Kate bo septembra pri štirih letih prvič sedel v šolske klopi, obiskoval pa bo prestižno šolo v Londonu.

Kot so sporočili iz Kensingtonske palače, bo George obiskoval šolo Thomas's Battersea v Londonu, kjer šolnina za en semester stane 7050 evrov. Gre za šolo v predelu Battersea južno od reke Temze, ki velja za precej premožen del mesta.

Šola je bila ustanovljena pred 40 leti, na spletni strani pa je opisana kot "uspešna in odločna šola," ki uči 540 fantov in deklet med četrtim in trinajstim letom starosti. Po besedah ravnatelja Bena Thomasa je njihovo najpomembnejše vodilo "biti prijazen." Kot poroča The Guardian, naj bi otrokom odsvetovali, da imajo najboljše prijatelje, saj bi se zaradi tega drugi lahko počutili izključeno in osamljeno.

William bo prevzel več kraljevih dolžnosti

Šola ponuja raznovrsten učni načrt, ki med drugim vključuje tudi ure umetnosti, baleta, gledališča, francoščine in glasbe. "William in Kate sta zelo vesela, da jima je uspelo najti šolo, ki bo Georgeu omogočila uspešen in prijeten začetek izobraževalne poti."

Javnost je sprva predvidevala, da bo George obiskoval šolo v Notting Hillu, kjer sta svoje izobraževanje začela tudi princa William in Harry.

Triletni George, ki je tretji v vrsti za britanski prestol, zdaj obiskuje vrtec Montessori v Norfolku na vzhodu Anglije, kjer družina trenutno tudi prebiva. Poleti se bodo za stalno preselili v Kensingtonsko palačo v Londonu, saj bo William začel opravljati več kraljevih dolžnosti. Georgeeva mlajša sestrica Charlotte, ki bo maja praznovala drugi rojstni dan, bo po selitvi začela obiskovati vrtec v Londonu.

P. B.