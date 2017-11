Princ Harry in Meghan Markle sta zaročena, bodoča princesa že pokazala prstan

Poroka bo spomladi

27. november 2017 ob 11:13,

zadnji poseg: 27. november 2017 ob 18:06

London - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Britanski princ Charles je sporočil, da se je njegov mlajši sin princ Harry na začetku meseca zaročil z ameriško igralko Meghan Markle. Poročila se bosta spomladi prihodnje leto.

Kot so še sporočili iz Clarence Housa, ki predstavlja princa Charlesa, sta se 33-letni Harry in igralka, najbolj znana po vlogi v televizijski seriji Nepremagljivi dvojec, zaročila na začetku novembra v Londonu, Harry pa je veselo novico že zaupal kraljici Elizabeti II. in drugim najožjim sorodnikom. "Princ Harry je za dovoljenje za roko zaprosil tudi starše gospodične Markle," še piše v sporočilu.

Podrobnosti o poroki, ki bo potekala spomladi leta 2018, bodo še sporočili. Mladoporočenca bosta živela v hiši Nottingham Cottage, ki stoji na posestvu Kensingtonske palače. Vojvoda in vojvodinja Cambriška, princ William in Catherine, sta paru že čestitala. Zapisala sta: "Navdušena sva nad Harryjem in Meghan. Čudovito je bilo spoznati Meghan in videti, kako srečna sta skupaj." Starši skorajšnje nove članice britanske kraljeve družine, Thomas Markle in Doria Ragland, pa so paru zaželeli "srečo do konca življenja".

Paru je ob zaroki čestitala tudi britanska premierka Theresa May, ki je na Twitterju zapisala, da je to čas velikega veselja za dva zaljubljena človeka.

Zaročni prstan s tremi dragimi kamni

Harry in Meghan sta danes na vrtu Kensingtonske palače že pozirala fotografom, zvečer pa bosta za britanske medije dala prvi zaročni intervju.

Fotografiranje je potekalo na Belem vrtu, ki so ga letos poleti zasadili v spomin na Harryjevo mater princeso Diano. Med poziranjem pred fotografskimi objektivi je princ Harry povedal, da je že ob prvem srečanju z Meghan vedel, da je prav ona prava zanj. Dodal je še, da je navdušen, o sami zaroki pa podrobnosti ni želel razkriti – povedal je le, da je bila zelo romantična.

Tudi bodoča prinčeva soproga je povedala, da je zaroke zelo vesela, med fotografiranjem pa je na roki nosila zaročni prstan, ki ga krasijo trije dragi kamni.

Spoznali so ju prijatelji

Princ Harry, ki je trenutno peti v vrsti za britanski prestol, in tri leta starejša Meghan sta postala par julija lani. Spoznala sta se prek skupnih prijateljev.

V javnosti sta se prvič pojavila septembra letos, ko sta skupaj obiskala paraolimpijske igre za vojake, imenovane Invictus Games, ki jih je Harry ustanovil leta 2014. Na tribunah sklepne slovesnosti se jima je pridružila tudi igralkina mama. Meghan je prvič spregovorila o njuni zvezi v oktobrski izdaji revije Vanity Fair, ko je dejala: "Moram povedati, da je vse skupaj zelo preprosto. Sva le dva človeka, ki sta se zaljubila in sta skupaj zelo srečna." Dodala je: "Vem, da bodo prišli dnevi, ko bova morala razkriti kaj več, zdaj pa upam, da bodo ljudje razumeli, da so to le najini trenutki."

Avgusta je Harry Meghan odpeljal na tritedenske počitnice v Afriko, oktobra pa je kraljica Elizabeta II. Meghan tudi osebno spoznala, saj jo je povabila na čaj v Buckinghamsko palačo.

Meghan že bila poročena

V Los Angelesu rojena igralka sicer v Veliki Britaniji do nedavnega ni bila ravno poznana. V ZDA in drugod po svetu pa jo javnost pozna predvsem po vlogi Rachel Zane v TV-nanizanki Nepremagljivi dvojec (Suits). Svojo igralsko kariero je začela leta 2003, ko je tudi diplomirala na Northwestern University School of Communication. Zadnja leta je živela v Kanadi. 36-letnica je bila že enkrat poročena. Leta 2011 se je namreč poročila s filmskim producentom Trevorjem Engelsonom, vendar sta se dve leti kasneje ločila.

Princ Harry, čigar odraščanje je zaznamovala smrt matere, princese Diane, je bil sicer v preteklosti znan po tem, da se je rad zabaval. Leta 2005 se je pridružil britanski vojski, v kateri je služil deset let. Dvakrat je bil tudi na mirovni misiji v Afganistanu.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6 — Clarence House (@ClarenceHouse) November 27, 2017

A. P. J., M. Z.