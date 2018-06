Princ Harry in Meghan Markle vrnila več sto poročnih daril

Zakonca čakajo medeni tedni

1. junij 2018 ob 08:48

London - MMC RTV SLO

Vojvoda in vojvodinja Sussekška sta bila prisiljena, da vrneta več sto poročnih daril. Pravila britanske kraljeve družine so jasna: člani družine ne smejo prejemati daril v komercialne namene.

"Pri prejemu daril obstaja soglasje, da član kraljeve družine ni odvisen od podjetij in zato ne sme sprejemati daril za komercialne namene," je zapisano v pravilih po poročanju britanskega tabloida OK!. Mladoporočenca sta tako zavrnila darila v vrednosti osmih milijonov evrov. Poleg tega da so darila raznih podjetij poslali nazaj, ker se bojijo, da bi njihova imena uporabili v oglaševalske namene, so se v Kensingtonski palači zbali tudi za varnost. Obstajal je strah, da bi mladoporočencema poslali po pošti celo bombo.

Že pred poroko so na spletni strani Kensingtonske palače zapisali, naj se vsi tisti, ki želijo čestitati princu Harryju in Meghan Markle, ne trudijo pošiljati daril. Namesto tega so jih pozvali, da denar donirajo eni izmed sedmih dobrodelnih ustanov, ki sta jih osebno izbrala mladoporočenca.

Sveže poročena princ Harry in Meghan Markle zdaj čakajo medeni tedni, ki sta jih po poroki začasno odložila, saj sta se morala udeležiti svoje prve uradne dolžnosti – vrtne zabave, ki jo je pred svojim 70. rojstnim dnevom gostil Harryjev oče, princ Charles. Britanski mediji so pred dnevi poročali, da se bosta odpravila v Kanado, natančneje v kanadsko provinco Alberto, ki je ime dobila po angleški princesi Louise Caroline Alberti, hčeri kraljice Viktorije in princa Alberta.

