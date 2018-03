Princ Harry in Meghan: med svati bo tudi 2.640 predstavnikov javnosti

Zaročenca sta presenetila z nenavadnim seznamom povabljencev

2. marec 2018 ob 15:51

London - MMC RTV SLO, STA

Poroke britanskega princa Harryja in njegove zaročenke Meghan Markle se ne bodo udeležili le člani kraljeve družine, prijatelji in državni veljaki, temveč tudi popolnoma običajni Britanci. Par jih je na poročno slavje povabil več kot 2.640.

Kot je znano, se bosta ameriška igralka in drugi sin britanskega prestolonaslednika Charlesa poročila 19. maja v kapeli sv. Jurija v bližini gradu Windsor. Ker se bo par po poročnem obredu popeljal po Windsorju, torej zunaj obzidja gradu, je javnost pričakovala, da si bodo mladoporočenca lahko ogledali le takrat.

Povabljeni so popolnoma običajni državljani

Vendar je par s seznamom povabljencev močno presenetil. Iz Kensingtonske palače so namreč sporočili, da si zaročenca želita, da bi bil "njun poročni dan oblikovan tako, da bodo tudi predstavniki javnosti čutili, da so del praznovanja".

Svatje bodo tako tudi popolnoma običajni državljani. Med povabljenci je 1.200 ljudi iz vse Velike Britanije ne glede na starost in družbeno ozadje. Med njimi so tudi mladi, ki so dejavni v lokalnih skupnostih.

Povabljenih je še 200 ljudi iz različnih dobrodelnih organizacij, ki podpirajo kraljevi par, 100 lokalnih voznikov, 610 članov skupnosti Windsorskega gradu in 530 kraljevih uslužbencev. Vključili bodo tudi predstavnike organizacij, ki skrbijo za oskrbo brezdomcev, otroke, ki trpijo za resnimi boleznimi in se poroke želijo udeležiti, vojne veterane in druge.

Ravnatelj osnovne šole St. George je ob tem povedal: "Zelo smo veseli in počaščeni, da se bodo lahko tudi otroci naše osnovne šole udeležili kraljeve poroke. To bo zanje zagotovo izkušnja, ki se je bodo z veseljem spominjali vse življenje," poročajo britanski mediji.

Povabljeni bodo med drugim pričakali prihod neveste in ženina v kapelo svetega Jurija v Windsorskem gradu, ogledali pa si bodo tudi njun odhod v kočiji s konjsko vprego. Po vožnji s kočijo se bosta skupaj z gosti odpravila v dvorano svetega Jurija, kjer bo potekala pogostitev.

Kaj pa drugi?

Kljub temu pa se veliko ljudi kraljeve poroke ne bo moglo udeležiti. Ti bodo mladoporočenca pozdravili, ko se bosta s kočijo popeljala po Windsorju. Na 40-kilometrski poti se bo tako gnetlo več tisoč ljudi.

William in Kate predstavnikov javnosti nista povabila

Ko so poročni zvonovi leta 2011 peli Princu Williamu in Kate Middleton, predstavniki javnosti na svatbo niso bili posebej povabljeni. Med 1.900 gosti je bilo okoli 1.000 prijateljev in družinskih članov kraljevega para, 80 predstavnikov dobrodelnih organizacij in številni vplivneži Velike Britanije.

