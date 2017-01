Princ Harry je že spoznal Meghaninega očeta

"Harry in Meghan sta zelo zaljubljena"

5. januar 2017 ob 12:16

Toronto - MMC RTV SLO

Harry je med enim izmed obiskov Toronta že pred meseci spoznal očeta Meghan Markle, ki naj bi bil nad princem navdušen.

32-letni princ je spoznal 72-letnega Thomasa Markla, ko je svoje dekle obiskal v Torontu. Meghan tam preživi večino časa, saj med drugim snema tudi serijo Suits.

Igralkin polbrat Thomas Markle Jr je dejal, da sta Harry in Meghan resnično zaljubljena. "Zelo sta srečna," je poudaril za Mail Online. "Očetu je Harry všeč in je na Meghan zelo ponosen. Ona in oče imata poseben odnos – že od nekdaj sta si zelo blizu."

Harry je njenega očeta spoznal pred nekaj meseci, ko sta razmerje še skrivala. 50-letni Thomas Jr. je vesel, da jo Harry osrečuje. "Dokler jo ima rad in je do nje prijazen, mu v bistvu ni treba početi nič drugega. Deluje kot prijeten moški, ki je brez skrbi in iskreno srečen," je še dodal. "Zdi se mi, da je lahko ponosen, da mu je uspelo osvojiti Meghan."

Njen polbrat poudarja še, da bi se Meghan dobro znašla v vlogi princese. "Ogromno je uspela doseči že sama, zato bi ji šlo zagotovo tudi to dobro od rok. Sicer pa se mi zdi, da si vsako dekle po tihem želi biti princesa." Njeno otroštvo naj bi bilo zelo srečno, čeprav so se starši ločili, ko je imela zgolj šest let.

Razmerje na očeh javnosti

Princ Harry je sicer močno presenetil britansko javnost, ko je medijem poslal odprto pismo, v katerem jih je kritiziral zaradi nadlegovanja Marklove, ki naj bi bila od samega začetka "podvržena valu zlorab in nadlegovanja."

Poznavalce kraljeve družine je presenetilo predvsem to, da je pismo nosilo pečat Kensingtonske palače, torej Harryjevega sedeža, saj se kraljeva družina le redko odziva na medijske objave, ljubezensko zvezo pa načeloma potrdi le, če je na obzorju poroka.

P. B.