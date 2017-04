Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Princesa Diana je umrla leta 1997 v prometni nesreči v Parizu. Princ Harry je imel takrat 12 let. Foto: Reuters Princ Harry z bratom Williamom in očetom Charlesom. Foto: Reuters Harry je zanikal, da je psihiatra obiskal zaradi časa, ki ga je kot vojak preživel v Afganistanu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Princ Harry odkrito o Dianini smrti: Bil sem na robu zloma, pomagali so psihiatri

Pomoč poiskal šele, ko je sam začutil, da jo potrebuje

17. april 2017 ob 13:25

London - MMC RTV SLO

Britanski princ Harry je bil star 12 let, ko je umrla njegova mama princesa Diana. Kot razkriva 20 let pozneje, je šele pred nekaj leti poiskal strokovno pomoč, s katero se je končno na pravi način spopadel s tragično izgubo.

32-letnik je v podkastu Mad World britanskega Telegrapha, ki ga vodi Bryony Gordon, povedal, da je bil kot najstnik odločen, da ne bo razmišljal o hudi izgubi. Kot je dodal, je glavo tiščal v pesek: "Nisem želel razmišljati o tem, zavračal sem, da bi se pogovarjali o mami, češ, kaj bi mi to pomagalo? Pomislil sem – zaradi tega boš samo žalosten, ne boš pa je vrnil."

Kot je povedal, sta "izguba matere pri 12 letih in potlačitev čustev za 20 let" močno vplivala na njegovo zasebno in poslovno življenje. "Odločil sem se, da ne bom vključeval čustev v vse, kar sem počel. Bil sem tipičen 20-letnik, 25-letnik, 28-letnik, ki je tekal naokoli in govoril, da je življenje čudovito."

Čeprav mu je družina na čelu s starejšim bratom Williamom svetovala, naj poišče pomoč in naj se pogovori s kom, pa se je za to odločil, ko je bil star 28 let. Takrat je sam dojel, da jo potrebuje, ključni pri odločitvi pa sta bili dve kaotični leti, ki ju je preživljal v poznih dvajsetih letih. "Nisem vedel, kaj je narobe z mano. Nekajkrat sem se znašel na robu popolnega zloma, ko so me z vseh strani obdajale vse vrste žalosti, laži, napačnih dojemanj ter drugih stvari," se je Harry spomnil težkega obdobja.

Ko se je končno odprl, so vsa potlačena čustva izbruhnila na dan: "Ko sem dojel, koliko stvari me pesti, sem se odločil rešiti težave." Princ upa, da bo njegova javna izpoved pomagala čim več ljudem, da tudi sami poiščejo pomoč. "Mislim, da je zelo pomembno, da se pogovarjamo o svojih težavah. Če ste tiho, se te le povečajo in je še huje." Kot dodaja, lahko zaradi vaše zaprtosti trpijo tudi ljudje okoli vas.

Tako Harry kot William in njegova žena Catherine trenutno vodijo kampanjo o duševnem zdravju Heads Together.

Pomagal tudi boks

Pri premagovanju težav se je obrnil tudi k športu – po nasvetu drugih se je začel ukvarjati z boksom, odličnim načinom za spopadanje z agresivnostjo. "To me je resnično rešilo, saj sem bil na robu, da bi koga udaril. Možnost, da nekoga udarim s ščitniki, je vsekakor bila boljša."

D. S.