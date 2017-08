Princ Harry odpeljal Meghan Markle na romantični oddih v Afriko

Bo igralko zaprosil za roko?

6. avgust 2017 ob 18:57

London - MMC RTV SLO

Princ Harry in njegovo dekle, ameriška igralka Meghan Markle, sta prispela na romantični oddih v Afriko, kjer bo zvezdnica serije Suits praznovala svoj 36. rojstni dan, britanski mediji pa že ugibajo, ali bo princ Marklovo po slabem letu dni zveze zaprosil za roko.

Navsezadnje je tudi njegov brat, princ William, prav v Afriki, na vrhu Mt. Kenye, zaprosil Kate Middleton.

"Harry te počitnice načrtuje že dolgo," je za The Sun povedal neimenovani vir. "Njegovi načrti so izjemno romantični. S čolnom bosta prečkala jezero, ob zori nato na pohod po divjini, taborila pa pod zvezdami. Kdo ve, kaj se bo zgodilo, ko bosta skupaj opazovala osupljivi afriški sončni zahod? Morda bo šel na koleno. Harry smatra Afriko za svoj duhovni dom in pogosto govori, kako se lahko tam zares odklopi."

32-letni princ Harry je velik ljubitelj Afrike, ki jo, predvsem v sklopu svojih dobrodelnih dejavnosti, večkrat obišče. Kot je večkrat dejal, nadvse uživa v spokojnosti afriške divjine, zdaj pa bi rad te svoje občutke delil s svojim dekletom, zato jo je odpeljal v Bocvano, ki mu je še posebej ljuba.

Princ Bocvano opisuje kot kraj, kjer se počuti eno z naravo ter kjer ima prijatelje in znance, ki ga obvarujejo pred paparaci, ki mu sicer sledijo kot senca, še posebej zdaj, ko je njegova spremljevalka atraktivna zvezdnica. V Bocvani se lahko svobodno premika, Meghanin rojstni dan pa praznuje relativno brez strahu pred medijskim zalezovanjem, poroča ABC.

Bocvana kot drugi dom

"Imam to srečo, da Bocvano obiskujem že več kot 20 let in jo smatram kar za moj drugi dom," je je povedal princ januarja, ko se je v Bocvani mudil v sklopu projekta za zaščito nosorogov. "Prvič sem jo obiskal leta 1997, takoj po smrti moje mame. Moj oče je rekel nama z bratom, da gremo v Afriko, da malo pobegnemo pred vsem. Tu se bolj kot kjerkoli na svetu počutim, da sem lahko res jaz. Tak intenziven občutek popolne sproščenosti in normalnosti dobim tu."

Leta 2013 je Harry na safari v delto reke Okavanga peljal svoje takratno dekle Cressido Bonas, kar je že takrat spodbudilo govorice, da se obeta zaroka. Večkrat je v Bocvani dopustoval tudi s svojim prvim uradnim dekletom, v Zimbabveju rojeno odvetnico Chelsy Davy, s katero je bil v zvezi med letoma 2004 in 2011.

Ljubezen bi rad delil z otroki

Poleti 2015, ko je pustil svojo službo vojaškega pilota, je Harry v Afriki preživel več mesecev ter opozarjal na divji lov na slone in nosoroge. "Moja ljubezen do Afrike nikdar ni bila skrivnost, ampak je vedno predstavljala velik del mojega zasebnega življenja," je dejal takrat.

Leta 2010 sta bila princa Harry in William prvič na skupnem uradnem obisku v Bocvani, Južni Afriki in Lesotu, kjer je Harry ustanovil svojo dobrodelno organizacijo Sentebale za boj proti aidsu in v spomin na njegovo pokojno mamo, princeso Diano.

"Ta celina mi je v teh 20 letih dala na tisoče veselih spominov in za to ji bom večno hvaležen, vedno pa sem ji hotel tudi vrniti vse dobro, kar je dala meni," je še dejal Harry, ki upa, da bo ljubezen do Afrike lahko nekega dne delil s svojimi otroki.

Tomorrow's front page: Besotted Prince Harry wraps an arm around girlfriend Meghan Markle on romantic holiday for her 36th birthday pic.twitter.com/kf6VBiGMog — The Sun (@TheSun) August 4, 2017

K. S.