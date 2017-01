Princ Harry svoje dekle Meghan Markle predstavil Kate

Zaljubljeni parček za novo leto opazoval severni sij

16. januar 2017 ob 07:43

London - MMC RTV SLO

Ljubezensko razmerje med britanskim princem Harryjem in ameriško igralko Meghan Markle očitno postaja vse resnejše. Potem ko je par silvestrovo preživel na romantičnem oddihu na Norveškem, je Harry zvezdnico serije Nepremagljivi dvojec (Suits) zdaj predstavil svoji svakinji, vojvodinji Cambriški.



Srečanje je bilo v torek, le dan za tem, ko je Kate praznovala svoj 35. rojstni dan. Soproga princa Williama je zato pripotovala v London s svojega doma v Norfolku, prvo srečanje med 35-letnima temnolaskama pa je bilo v Kensigtonski palači. Mali princ George je sicer zaradi vrtca ostal doma v Norfolku, se je pa mami pridružila leto dni in pol stara princeska Charlotte, poroča The Sun.

Marklova je princa Williama spoznala že novembra, isti mesec pa je drugi v vrsti za britanski prestol v izjavi za javnost bratu izrazil vso podporo pri njegovih pozivih medijem, naj spoštujejo njegovo zasebnost in ne blatijo njegovega dekleta.

V dar prejela notesnik

Kot poroča The Sun, je bilo srečanje med Kate in Meghan uspešno, igralka pa je vojvodinji v dar izročila v usnje vezan notesnik. Marklova je nekaj časa preživela tudi z malo Charlotte, ki jo je "naravnost oboževala", navaja tabloid.

"Kate se je resnično veselila spoznati Meghan, saj je vedela, koliko to pomeni Harryju," je povedal neimenovani vir. "Jasno, Harryjeva mama, princesa Diana, je umrla, ko je bil še deček, zato Kate resnično zapolnjuje tisto materinsko/sestrsko vlogo. Zelo sta si blizu in Harry res ceni njeno mnenje glede njegovih deklet."

32-letni rdečelasi princ in Marklova, ki se je od režiserja Trevorja Engelsona ločila leta 2013, sta zadnje čase neločljiva.

Sredi decembra so ju paparaci prvič ujeli skupaj, ko sta v Londonu izbirala božično drevesce, praznike sta nato preživela ločeno, vsak s svojo družino na drugi strani oceana, že za novo leto pa sta odletela na romantični oddih v Tromso na Norveškem, kjer sta opazovala severni sij, kite in se prevažala s pasjimi vpregami.

Princ Harry in Meghan sta se spoznala maja v Torontu, kjer ona snema serijo Nepremagljivi dvojec, po mesecih skrivanja pa sta ljubezensko razmerje potrdila konec oktobra.

K. S.