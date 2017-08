Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Princ Henrik se je v javnosti zadnjič pojavil lani, ob 76. rojstnem dnevu svoje žene, kraljice Margrethe. Foto: Reuters Znamenita palača Amalienborg v Kőbenhavnu, v kateri živi kraljeva družina. Foto: Reuters Sorodne novice Peti vnuk za dansko kraljico Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Princ iz protesta, ker nikoli ni postal kralj, ne želi biti pokopan ob kraljici

Najbolj zagrenjen član modre krvi?

4. avgust 2017 ob 08:52

Kőbenhavn - MMC RTV SLO

83-letni danski princ Henrik je javno povedal, da ne želi biti pokopan ob svoji ženi, kraljici Margrethe, saj ima občutek, da so ga vedno imeli za manjvrednega. V nos mu gre tudi, da nikoli ni dobil naziva kralj, ampak je vse življenje ostal princ.

Princ Henrik se je kraljico Margrethe poročil leta 1967 in ob poroki dobil naziv kraljičin mož oziroma princ Henrik, čeprav si je močno želel postati kralj Henrik.

Ni obravnavan enakovredno

"Ni skrivnost, da je princ že vrsto let nezadovoljen s svojo vlogo in položajem v kraljevi družini, ni mu všeč niti naziv, ki mu ga je podelila danska monarhija. Njegovo nezadovoljstvo z leti samo raste," je dejala Lene Balleby, predstavnica danske kraljeve palače.

Dodala je: "Princ se je odločil, da po smrti ne želi biti pokopan v istem grobu kot njegova žena, kraljica Margrethe, kar je naravna posledica njegovega občutka, da ni obravnavan enakovredno."

Ballebyjeva je dodala, da je kraljica njegovo odločitev sprejela, piše Guardian.

Po danski kraljevi tradiciji je v navadi, da princesa dobi naziv kraljica, ko njen mož sede na kraljevi prestol, zato ni znano, zakaj Henrik ni postal kralj, ko je njegova žena začela vladati državi.

Zaradi Margrethe postal Danec

Princ Henrik se je upokojil lani, od takrat pa se je pojavil le na redkih javnih dogodkih. Večino časa preživlja na svojih zasebnih vinogradih v Franciji, čeprav sta s kraljico še vedno poročena in uradno živita skupaj.

Henrik je bil sicer rojen kot Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat v Franciji 11. junija leta 1934. Margrethe, ki je bila takrat še kronska princesa, je srečal v Londonu, ko je deloval kot diplomat. Ko sta se poročila, se je preimenoval v Henrika, se spreobrnil iz katoličana v protestanta in se odpovedal francoskemu državljanstvu ter sprejel dansko. Imata dva otroka, princa Frederika, ki je bil rojen leta 1968, in leto mlajšega Joakima.

Po tradiciji sta kraljeva zakonca pokopana skupaj. Za 77-letno kraljico je že znano, da jo bodo po smrti pokopali v katedrali Roskilde, in sicer v sarkofagu, ki ga je izdelal danski umetnik Björn Nörgaard. Kljub govoricam, da si Henrik želi biti pokopan v Franciji, so iz kraljeve palače palače to zanikali in zatrdili, da bo njegov grob na Danskem.

A. P. J.