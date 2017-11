"Princ teme" na poslovilno svetovno turnejo

Na pot se bo podal 5. maja

8. november 2017 ob 09:15

New York - MMC RTV SLO, STA

Osbourne je pred časom izjavil, da ga ves čas sprašujejo, kdaj se bo vendarle upokojil. V ponedeljek pa je samoimenovani Princ teme napovedal, da se bo prihodnje leto odpravil na poslovilno svetovno turnejo, a pušča odprto, da bo kdaj pa kdaj še kje nastopil.

Na turneji se mu bo pridružil ameriški kitarist Zakk Wylde, ki je prispeval k hitremu in nabitemu zvoku Osbourneove zasedbe konec 80. let preteklega stoletja. Osbourne je Wylda zamenjal leta 2009, v zadnjem času pa ga je ponovno povabil k sodelovanju, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Na začetku letošnjega leta so sicer konec svojega delovanja naznanili tudi Black Sabbath, katerih pevec je bil Osbourne vse do leta 1979, ko so mu drugi člani zasedbe dali nogo zaradi težav, ki jih je imel z zlorabami raznih substanc. Black Sabbath so svoj zadnji koncert izvedli 4. februarja v Birminghamu.

Zatem se je Osbourne podal na samostojno pot in dosegel svetovni sloves. Med drugim je znan po tem, da je med koncertom leta 1982 ugriznil v glavo živega netopirja. Dve desetletji pozneje pa so prek resničnostnega šova glasbene televizije MTV The Osbournes zanj izvedeli tudi pripadniki mlajših generacij.