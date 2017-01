Princ William "zaradi kraljevskih dolžnosti" pilotski kombinezon obesil na klin

Več časa bo moral prežitevi v Londonu

21. januar 2017 ob 20:16

London - MMC RTV SLO/STA

Britanski princ William bo pustil službo pilota helikopterja za nujno medicinsko pomoč, da bo preživel več časa v Londonu z družino ter se posvetil svojim kraljevskim dolžnostim.

William je bil sprva pilot helikopterja za reševanje in iskanje v vojnem letalstvu, julija 2015 se je pridružil dobrodelni fundaciji - Zračni službi nujne pomoči Vzhodne Anglije (EAAA), kjer je bil pilot helikopterja za nujno medicinsko pomoč.

Plača princa Williama je letno znašala 50.500 evrov, a princ je znesek v celoti namenil Fundaciji EAAA. Opravljal je tako dnevno kot nočno izjemo, upravljanje helikopterja pa je bila njegova "osnovna dejavnost", čeprav so njegovi nadrejeni upoštevali tudi njegove zadolžitve kot člana kraljeve družine. A te so, kot kaže, postale preveč.

"Povečano uradno delo v imenu kraljice"

William in njegova žena Kate imata dva otroka, Georga in Charlotte, živijo pa v hiši Williamove babice kraljice Elizabete II. v Norfolku. Triletni George in enoletna Charlotte bosta šla letos v vrtec, so v Kensingtonski palači poudarili v izjavi. 34-letni princ je drugi v vrsti za britansko krono, skupaj s Kate pa bosta "nadaljevala s povečanim uradnim delom v imenu kraljice za humanitarne organizacije in načela, ki jih podpirajo, zato bo moral več časa preživeti v Londonu".

Iz Kensingtonske palače so sporočili še, da bo Anmer Hall v Norfolku ostal dom princa Williama in njegove družine.

T. H.