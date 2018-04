Princa Filipa odpeljali v bolnišnico, kraljeva družina upa, da bo okreval do poroke leta

Princ se z zdravstvenimi težavami spopada že dlje časa

3. april 2018 ob 21:40

London - MMC RTV SLO

Princ Filip je zapustil kraljevo palačo in se za nekaj časa preselil v bolnišnico. Princu morajo zamenjati kolk, kraljeva družina pa upa, da bo že popolnoma okreval do poroke princa Harryja in njegove izbranke.

96-letni vojvoda Edinburški je palačo zapustil danes, načrtovano operacijo pa bodo izvedli jutri. Težave in bolečine v kolku so princa ovirale že več ko mesec dni. Odpovedati je moral svojo udeležbo na številnih kraljevih slovesnostih, odstoten je bil tudi na tradicionalnem velikonočnem obredu, ki poteka v kapeli sv. Jurija, prav tako pa se je moral odpovedati številnim družabnim dogodkom, ki se bi jih moral udeležiti v družbi svoje žene, pišejo britanski mediji.

Zaradi podobnih težav so princa v bolnišnico prepeljali že večkrat. Peter Kay, profesor ortopedije na eni izmed britanskih univerz in član Kraljevega kirurškega združenja, je povedal, da je zamenjava kolka pri starejših ljudeh pogosto neizogibna, zlasti če posamezniki trpijo za osteoporozo ali pa so si kolk poškodovali med vsakdanjimi dejavnostmi. Dodal je, da je tak poseg razmeroma varen in da se je smrtnost zaradi operacije pri ljudeh, ki so starejši od 90 let, v zadnjih letih prepolovila.

Vojvoda bo moral v bolnišnici ostali še pet dni po posegu, prav tako pa bo moral od naslednjih šest do osem tednov pri hoji uporabljati oporno pripravo za pomoč gibalno oviranim.

Kako je Filip postal član britanske kraljeve družine?

Elizabeta in Filip, sicer grško-danski princ, sta se spoznala leta 1934 na poroki grške princese Marine in vojvode Kentskega. Ker sta se gibala v podobnih krogih in ker sta bila poleg tega tudi bratranca v drugem kolenu, je bilo neizogibno, da se bosta srečala še kdaj. To se je zgodilo pet let pozneje, ko je bila Elizabeta že prestolonaslednica, danes pa pravita, da sta si bila nemudoma všeč. Začela sta si dopisovati, simpatija pa je začela preraščati v ljubezen. Čeprav del britanske aristokracije nad princesino izbiro moža ni bil navdušen, sta pri zvezi vztrajala in julija 1947 najprej dočakala zaroko, novembra istega leta pa še poroko.

K. Ši.