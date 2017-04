Prince imel po vsem stanovanju skrite protibolečinske tablete

V petek prva obletnica njegove smrti

18. april 2017 ob 08:53

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

V petek bo minilo eno leto od smrti glasbenika Princea. Zdaj je prišlo na dan, da so v njegovi hiši odkrili kup receptov za protibolečinske tablete, ki so bili naslovljeni na njegovega prijatelja in varnostnika.



V ponedeljek je bilo objavljenih več dokumentov o smrti ameriške glasbene legende. Uradni vzrok smrti se glasi, da je šlo za nesrečo oziroma predoziranje s protitibolečinskimi tabletami fentanil, še danes pa ni jasno, kdo in kje je glasbeniku priskrbel količine tega močnega opioida za blaženje bolečin, ki je bil zanj 21. aprila leta 2016 usoden.

V njegovi vili namreč niso našli recepta za fentanil, ki je kar 50-krat močejši od heroina. Te podatke so na željo tožilstva do zdaj skrivali.

Ko je policija preiskala njegov dom Paisley Park v bližini Minneapolisa, je v hiši našla več različnih opioidov, nekaj je imelo na škatlicah imeni Princeevega varnostnika Kirka Johnsona in nekega prijatelja. Več tablet, ki se jih uporablja za lajšanje bolečin, revmatski artritis in kašelj, so našli tudi v različnih embalažah, na primer v stekleničkah, v katerih naj bi bili sicer vitanimi, in v škatlicah, v katerih naj bi bil aspirin.

"Prince je imel tablete spravljene v več sobah svoje vile, tako v spalnici kot v garderobi in kopalnici," so zapisali v preiskavi. V preiskavi so zaslišali tudi zdravnika Michaela Schulenberga, ki je bil pri Princu dvakrat v tednu pred njegovo smrtjo, nazadnje dan pred njegovo smrtjo. Kot navaja Star-Tribune na svoji spletni strani, ga je zdravil zaradi abstinenčnih simptomov, povezanih z odvisnostjo od opiatov. Po njegovi smrti so njegovi bližnji sicer zanikali, da bi užival mamila.

Nihče ni vedel za njegove težave

Pred smrtjo je glasbenik, ki je v karieri prodal več kot 100 milijonov plošč, med njegovimi najbolj znanimi uspešnicami pa so Let's Go Crazy, When Doves Cry, Little Red Corvette, 1999, Kiss in Purple Rain, odpovedal več koncertov. Takrat razloga niso navedli, po njegovi smrti pa so mediji sklepali, da ni želel ali mogel nastopati prav zaradi odvisnosti od protibolečinskih zdravil. Svojo odvisnost je več kot uspešno skrival pred očmi javnosti, saj je imel sloves glasbenika, ki se prehranjuje vegansko in na splošno živi zdravo življenje.

Novoobljavljeni dokumenti še razkrivajo, da Prince, ki je bil na glasbeni sceni pomembna osebnost skoraj 40 let, ni uporabljal prenosnega telefona, pri elektronski pošti pa se je skrival za več različnimi imeni. Prav tako ni imel stalnega osebnega zdravnika, zato so njegovi sodelavci pogosto iskali zdravnike, ki so mu pred nastopi vbrizgali injekcijo vitamina B-12.

A. P. J.