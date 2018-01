Princesa Charlotte nasmejana zakorakala v vrtec

Princ George že obiskuje šolo

9. januar 2018 ob 08:11

London - MMC RTV SLO

Princ George je septembra prestopil šolski prag, njegova mlajša sestrica princesa Charlotte pa je v ponedeljek prvič zakorakala v vrtec. Nasmejano deklico je pred odhodom v objektiv ujela njena mama, vojvodinja Cambriška.

Princesa Charlotte, ki bo maja dopolnila tri leta, je bila prvi dan oblečena v rdeč plašček in svetlo rožnat šal, obute je imela rdeče čeveljčke, na hrbtu pa je nosila rožnat nahrbtnik s samorogi. Na stopnicah Kensingtonske palače, v kateri živi z očetom, princem Williamom, mamo Catherine in bratcem Georgeem, je veselo pozirala, nato pa se odpravila v zasebni vrtec Willcocks Nursery School, ki je od njihovega razkošnega domovanja oddaljen slab kilometer.

16.500 evrov oskrbnine letno

Omenjeni vrtec je bil ustanovljen leta 1964 in ima prostore v nekdanji cerkvi, zanj je treba letno plačati 14.550 funtov (16.500 evrov) oskrbnine in se na vseh lestvicah uvršča med najboljše vrtce v državi. Obiskujejo ga otroci premožnih Londončanov in tujcev. Nekateri starši po poročanju Telegrapha otroka v vrtec vpišejo že ob rojstvu, da bi mu čez nekaj let zagotovili mesto v skupini.

Dekličin starejši brat, dobra štiri leta star princ George, pa bo čez nekaj dni začel drugi semester šolanja v šoli Thomas Battersea. Septembra lani, na prvi šolski dan, ga je v šolo pospremil njegov oče, princ William.

Kraljeva družina se bo kmalu povečala, saj bo Catherine aprila rodila tretjega otroka. Njegov spol ni znan.

A. P. J.