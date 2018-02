Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Po oznanitvi zaroke je princesa ponosno pokazala prstan. Foto: Reuters Spoznala sta se leta 2011 med smučanjem v švicarskem letovišču Verbier. Foto: Reuters Sorodne novice Novo veselje na britanskem dvoru: princesa Eugenie zaročena Dodaj v

Princesa Eugenie in izbranec bosta pred oltar stopila oktobra

Dve veliki poroki na britanskem kraljevem dvoru

2. februar 2018 ob 19:10

London - MMC RTV SLO

Poleg igralke Meghan Markle in princa Harryja bo letos pred oltar stopila tudi kraljičina vnukinja princesa Eugenie, ki se je pred kratkim zaročila z dolgoletnim partnerjem Jackom Brooksbankom.

Njen oče princ Andrew je na družbenem omrežju Twitter razkril, da bosta pred oltar stopila oktobra. "Poroka princese Eugenie in gospoda Jacka Brooksbanka bo 12. oktobra 2018. Kot smo že sporočili, se bosta poročila v kapeli sv. Jurija na Windsorskem gradu." Tam pa bo potekala tudi "največja poroka leta 2018", in sicer poroka princa Harryja in Meghan Markle, ki se bosta poročila 19. maja.

Prijatelj 27-letne princese Eugenie je za People pojasnil, da med paroma pred poroko ni nikakršnega tekmovanja. "Dovolj prostora je za vse štiri in gre predvsem za čisto ljubezen."

Spoznala sta se na smučanju

Princesa in Brooksbank (sicer tudi sam član londonske bogataške elite in osebni prijatelj Eugeniejinih bratrancev, princa Williama in Harryja) sta par od leta 2011, ko sta se spoznala med smučanjem v švicarskem letovišču Verbier, zaročila pa sta se decembra lani, ko sta bila na dopustu v Nikaragvi.

"Jezero je bilo čudovito," je v intervjuju za BBC po zaroki dejala princesa. "Svetloba je bila neverjetna in takrat me je zaprosil za roko. Bila sem presenečena, čeprav sva par že toliko let." Jack pa je na to dodal, da je bil tisto popoln trenutek za zaroko in da ne bi mogla biti bolj srečna. Novico o zaroki sta že razkrila tudi kraljici Elizabeti in vojvodi Edinburškemu, ki sta "zelo vesela in jima želita vse najboljše".

Princesa Eugenie je sicer mlajša hčerka Elizabetinega tretjega otroka, princa Andrewa, vojvode Yorškega, in njegove nekdanje žene Fergie.

P. B.