Princesa Michael of Kent se je rodila med drugo svetovno vojno v Karlovih Varih. Njen oče je bil esesovski častnik. Michael Kentski je kraljičin bratranec, sin njenega mlajšega strica, Jurija, ter grške in danske princese Marine, ki je bila obenem tudi sestrična kraljičinega moža, princa Filipa. Podoben nakit s podobo temnopoltih tradicionalno izdelujejo tudi v bližnji Reki in Kvarnerju, kjer izdelke imenujejo morčići.

Princesa, ki je v Meghanini družbi nosila "rasistično broško", prisiljena k opravičilu

Slovi po svojih rasističnih in poniževalnih izpadih

23. december 2017 ob 08:33,

zadnji poseg: 23. december 2017 ob 09:37

London - MMC RTV SLO

Britanska princesa, žena Michaela Kentskega, ki že sicer ni znana ravno po svoji taktnosti in obzirnosti, je na nedavnem božičnem kosilu pri kraljici nosila broško s podobo Afričana in izzvala številne kritike, da je njena izbira rasistična. Zdaj se je opravičila.

Princesa, ki je del britanske kraljeve družine zgolj zato, ker je poročena z bratrancem kraljice Elizabete, Michaelom Kentskim, je v sredo na tradicionalno božično kosilo v Buckinghamsko palačo prišla oblečena v plašč bež barve, ki ga je "krasila" broška s stilizirano podobo temnopoltega moškega s turbanom. Mimogrede, podoben nakit, predvsem uhane s podobo temnopoltih dečkov, tradicionalno izdelujejo tudi v bližnji Reki in Kvarnerju, kjer izdelke imenujejo morčići (murčki), tehnika pa izvira iz Benetk.



Takoj ko so svet obkrožile njene fotografije, se je na princeso usul plaz kritik, da je njena izbira nakita rasistična in žaljiva. Oboževalce mlajše generacije kraljeve družine pa je dodatno razburilo še, da si je Marie Christine drznila broško nadeti za kosilo, na katerem je bila gostja tudi prihodnja članica družine, zaročenka princa Harryja, Meghan Markle, ki je rasno mešana.

Odziv javnosti je princeso prisilil, da se je za svoj modni spodrsljaj opravičila. Prek svoje tiskovne predstavnice je sporočila, da je bila broška "darilo, ki ga je nosila že večkrat pred tem". "Princesa globoko obžaluje in je pretresena, ker je njena izbira nakita ljudi užalila," je še dejala predstavnica.

Temnopoltim zabrusila, naj se "vrnejo v kolonije"

To sicer ni prvič, da je princesa, katere oče je bil med drugo svetovno vojno častnik SS-a in ki ima madžarsko-nemške korenine, razburila javnost, saj so njene neprimerne in neobzirne izjave stalnica - pred več kot desetletjem je poskrbela za pravi mali škandal, ko je v neki newyorški restavraciji skupini temnopoltih, ki so bili malce preglasni za njen okus, zabrusila, naj "se vrnejo v kolonije, od koder so prišli".

Nič manj nesramna ni niti do doječih mater - pred leti, ko je na Otoku potekala burna debata o dojenju v javnosti, je brez sramu izjavila, da gre za "grozljivo početje", in dodala: "Sama nisem dojila. A mi je dojilja povedala, da je ogabno." Potem ko je ta izjava - pričakovano - dvignila veliko prahu, je v spravljivem tonu dodala: "To ni nekaj, kar bi počela v javnosti, a vsak naj se odloči zase."

Princesa, ki se hvali s tem, da njen rodovnik seže vse do Diane de Poitiers, ljubice francoskega kralja Henrika II, in žene omenjenega kralja, Katarine de Medici, je pred leti med drugim dejala, da ima "v žilah več modre krvi kot katera koli oseba, ki se je priženila v kraljevo družino po princu Philipu".

T. K. B.