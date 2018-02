Princesa Mako in njen zaročenec sta se prenaglila - poroka prestavljena na leto 2020

Presenetljiva odločitev cesarskega dvora

6. februar 2018 ob 16:09

Tokio - MMC RTV SLO

Japonska princesa Mako, najstarejša vnukinja cesarja Akihita, in njen zaročenec Kei Komuro, ki sta svojo poroko načrtovala za november, sta se odločila zaobljubo prestaviti na leto 2020, saj pol leta menda "ni dovolj časa" za organizacijo tako velikega dogodka.

Poročila o zaroki zdaj 26-letne princese in Keija Komure, s katerim sta se spoznala med študijem, so v javnost prišla maja lani, jeseni pa so sporočili, da bo poroka 4. novembra 2018. Čez slab mesec, 4. marca, bi se mladi par moral tudi uradno zaročiti v okviru slovesnosti, poimenovane Nosai no Gi, a so s cesarskega dvora sporočili, da bosta tako slovesnost kot zaroka prestavljeni na leto 2020.

Tradicionalno skrivnostni japonski dvor prav veliko podrobnosti glede presenetljive prestavitve datuma poroke ni razkril, sporočili so le, da je princesa Mako ugotovila, da je časa za ustrezne priprave na dogodek preprosto premalo.

Se želijo distancirati od škandala?

Japonski mediji so sicer nedavno obširno poročali o potencialnem škandalu v družini prihodnjega moža princese Mako. Komurova mati in

njen nekdanji zaročenec sta se namreč znašla v sodnem sporu zaradi stroškov Keijeve izobrazbe v višini štirih milijonov jenov, ki naj bi jih odštel prav omenjeni. "Odlog poroke ni povezan s temi poročili," je namige, da se želi s prestavitvijo poroke cesarska palača distancirati od potencialnega škandala, odločno zavrnil tiskovni predstavnik prestola krizantem Takaharu Kadži in dodal, da se Mako in Kei še vedno nameravata poročiti, le malo pozneje, kot je bilo prvotno načrtovano.

Prenagljena odločitev za poroko

"Maja lani so se nepričakovano pojavile govorice najini zaroki, zato sva se morda prehitro podala v neko neznano situacijo," pa je v izjavi za javnost zapisala Mako in dodala: "Temeljito in konkretno želim razmisliti o zakonu, želim pa si tudi več časa za pripravo na zakon in na življenje po poroki." V izjavi je pojasnila še, da želi zakon in druge s poroko povezane dogodke prestaviti na leto 2020, torej na obdobje, ko se bo "končala serija slovesnosti, pomembnih za cesarsko družino", s čimer je namignila na napovedano abdikacija cesarja Akihita, ki se bo zgodila 30. aprila prihodnje leto, na prestol krizantem pa bo sedel prestolonaslednik Naruhito.

Obenem pa je priznala še, da je nenavadna prestavitev poroke obenem tudi posledica njune "nezrelosti", kar z zaročencem globoko obžalujeta. "Zelo nama je žal, ker sva povzročila toliko težav in tako še dodatno obremenila vse, ki naju podpirajo," je še zapisala.

Vse manj članov cesarske družine

Mako in Kei sta se, kot omenjeno, spoznala med študijem na eni od univerz v Tokiu pred šestimi leti. Na septembrski novinarski konferenci, ko je cesarski dvor uradno potrdil zaroko, sta razkrila, da jo je za roko zaprosil že decembra 2013, torej pred več kot štirimi leti.

Princesa bo s poroko sicer izgubila status članice cesarske družine, a to je verjetno pričakovala, saj bi članica cesarske družine ostala le, če bi se poročila s katerim drugim njenim članom (torej svojim bližnjim sorodnikom), ki pa jih je vse manj - skupaj z njenimi starši (princem Akišinom in princeso Kiko), sestro Kako in bratom Hisahitom, pa stricem Naruhitom, njegovo ženo Masako in hčerko Aiko, le 18. Cesarska družina na Japonskem vlada že več kot 2000 let, Akihito pa je že 125. vladar (čeprav danes le simbolični) omenjenega otočja.

T. K. B.