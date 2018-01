Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Nekateri španski legionarji se očitno preveč radi pregrešijo. Foto: AP Pripadniki La Legion so prepoznavni po svojih edinstvenih uniformah z delno razprto srajco. Foto: AP Sorodne novice Nemški vojaki so "pretežki" Dodaj v

Pripadniki elitne španske vojaške enote zaradi debelosti na dieto

La Legion - elitni vod španske vojske

5. januar 2018 ob 07:49

Madrid - MMC RTV SLO

Španska vojska je vojake iz elitne enote La Legión poslala na prisilno dieto, saj se bojijo, da nekateri od njih postajajo predebeli.

"Ženini smrti", kot kličejo pripadnike elitnega pehotnega polka, ustanovljenega leta 1920, so znani po svoji žilavosti in neomajnosti, pastelnih uniformah, čepicah s cofom, odpetem prvem gumbu srajce in hitrem tempu korakanja.



A v zadnjem času so se pojavili pomisleki glede obsega pasu legionarjev in njihove telesne pripravljenosti, zato je bila vojska primorana ukrepati. "La Legión se je znašla v položaju, ki zahteva vrsto ukrepov, da bi zmanjšali čezmerno težo osebja," navaja interna okrožnica, ki jo je objavil časnik El País.

Dokument navaja, da k debelosti dodatno prispevata pomanjkanje objektov za rekreacijo in višja povprečna starost legionarjev.

Več kot 3.000 vojakom so na sistematskih pregledih izmerili indeks telesne mase (BMI), pri čemer jih je 180 (6 odstotkov) imelo BMI višji od 30, kar pomeni debelost 2. stopnje. Te vojake so pregledali zdravniki, dali so jim tudi navodila za zdravo prehrano in vadbeni načrt, da bi izgubili od pol kilograma do kilogram na teden.

O tistih "drugih" dejavnikih debelosti

Čeprav se "Legija" zaveda, da brez prepotrebnih ukrepov tvega, da bo izgubila sloves prestižne bojne enote, pa se brani, da so za debelost lahko krivi "kulturni, patološki ali celo psihološki dejavniki, ki jih je treba ustrezno upoštevati".

Predstavnik vojske je za medije dejal, da je cilj pobude, ki so jo začeli septembra, izboljšati zdravstveno stanje legionarjev. "Odziv je bil zelo pozitiven, prvi rezultati pa so dobri," je povedal. "V tem projektu vidimo veliko osebne motivacije, čeprav je hujšanje vedno težko. Mi smo jim pri tem želeli samo pomagati."

La Legión je bila oblikovana po modelu francoske tujske legije, še vedno pa jo mnogi povezujejo z njenim najbolj znanim pripadnikom, fašističnim diktatorjem generalom Franciscom Francom, ki je Španiji vladal med letoma 1939 in 1975.

