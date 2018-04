Priscilla Presley: Elvis je vedel, kaj dela

Nekdanja soproga kralja o vzrokih za njegovo smrt

9. april 2018 ob 14:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

72-letna nekdanja žena kralja rokenrola Elvisa Presleyja je v novem dokumentarcu za televizijsko hišo HBO izjavila, da je glasbenik "vedel, da bo posledično umrl zaradi srčnega infarkta, ki ga bo povzročilo uživanje mamil".

Priscilla se je razgovorila o zasvojenosti nekdanjega soproga in dejala, da je "vedel, kaj dela". Ob tem je poudarila, da ga je skupaj z ostalimi člani družine želela spraviti na pravo pot, toda sam je bil odločen in njegova beseda je prevladala. "Vedel je, kaj dela in ljudje so me spraševali, zakaj nihče nič ne ukrepa. No, to ni res. Ljudje, ki so bili v njegovem ozkem krogu, so ga opozarjali. Toda Elvisu nisi govoril, kaj naj dela. Ker te bi ven iz kroga vrgel hitreje kot praskajočo mačko. Trudili so se ... Toda ni šlo," je še dodala 72-letnica.

Njeno razkritje je sledilo le štiri mesece za novico, da so odkrili dve poslovilni sporočili, ki naj bi jih napisal Elvis, je poročal britanski Mirror. Družinski člani se trudijo, da bi javnosti dokazali, da si je Elvis nameraval vzeti življenje. "Sit sem že svojega življenja. Potrebujem dolg počitek," so besede, ki jih je po besedah prijatelja in menedžerja Joeja Esposita zapisal Elvis. Njegov polbrat Rick Stanley je ob tem dejal: "Zame je to jasen znak, da je imel v mislih samomor."

Priscilla, ki se je od Elvisa ločila leta 1973, kmalu po rojstvu njune edinke Lise Marie, je z njim v stikih ostala vse do njegove smrti štiri leta pozneje. Zanjo pa krivi njegovo zasvojenost od mamil v času, ko je služil vojaški rok v Nemčiji. "Dajali so jih vojakom, da so lahko ostali budni," je še dodala Priscilla. Po Elvisovi smrti so ugotovili, da mu je samo eden izmed zdravnikov predpisal več kot 10.000 tablet v osmih mesecih.

Nekdanja žena pokojnega Elvisa je lani, ko je minevalo 40 let od njegove smrti, v enem izmed intervjujev spregovorila o njunem zakonu in poudarila, da ga še vedno pogreša - predvsem njegovo otroško navdušenje in nalezljivi smeh.

K. K.