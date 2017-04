Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pravi, da bivšega moža še vedno močno pogreša. Foto: Reuters Hčerka Lisa Marie se je paru rodila 1. februarja 1968. Foto: AP Sorodne novice Priscillina izpoved: Bila sem Elvisova ljubica, ne soproga Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Priscilla Presley: Še vedno pogrešam Elvisa in njegov smeh

Iskreno o življenju v njegovi senci

15. april 2017 ob 19:27

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanja žena pokojnega Elvisa Presleyja je v intervjuju spregovorila o njunem zakonu ter poudarila, da ga še vedno pogreša - predvsem njegovo otroško navdušenje in nalezljivi smeh.

"Pogrešam njegov nalezljiv smeh," je začela pogovor z News Au. "Če se je on začel smejati, so mu vedno sledili še vsi drugi - tudi če sploh niso vedeli, čemu se smejejo. Dovolj je bilo že to, da so bili v njegovi družbi."

Letos mineva 40 let od smrti kralja rock'n'rolla in ob tej priložnosti se je Priscilla razgovorila o tem, da ga še vedno pogreša. Čeprav sta se leta 1973 ločila, sta ostala dobra prijatelja vse do njegove smrti štiri leta kasneje. Spoznala ga je, ko je bila stara 14 let, njuna ljubezen pa je kljub 11-letni starostni razliki vzcvetela. Poročila sta se leta 1967, devet mesecev pozneje pa sta dobila hčerko Liso Marie.

Ne mara prevelike pozornosti

"Še vedno mi ni všeč, če se znajdem v središču pozornosti," je pojasnila. Razmerje z znanim glasbenikom ji je namreč že pri rosnih 14 letih prineslo svetovno slavo. "Že takrat sva bila vedno pozorna in nikoli ravno sproščena, saj tudi če sva ležala doma ob bazenu, sva v grmovju slišala premikanje fotografov, ki so želeli ujeti zasebne trenutke."

Poudarila je, da je morala po njegovi smrti spet odkriti, kdo sploh je. "Vse njegove besede imajo še danes velik vpliv name. Sprva je bilo težko, a zdaj že precej dobro ločim, kaj je bilo del njega in kaj je del mene." Del vnovičnega odkrivanja same sebe je bilo tudi to, da je za seboj poskušala pustiti njegovo senco. Po ločitvi se je tako samostojno večkrat pojavila na televiziji, leta 1983 pa je dobila vlogo Janne Wade Krebbs v seriji Dallas, kar je predstavljalo odskočno desko za precej pestro igralsko kariero. "V bistvu je bil vse en velik splet okoliščin," je dejala o igralski karieri. "Dobila sem eno ponudbo, ki ji je sledila druga in tako se je začelo."

Elvis ne bi uporabljal Facebooka

"Res se mi zdi, da ga družbena omrežja ne bi zanimala," je poudarila. "Nastopal je, bil je slaven, a le redko je privolil v kakšen intervju. Bil je zelo zaseben človek. S prijatelji smo se o tem že večkrat šalili in vedno prišli do zaključka, da Elvis Facebooka nikoli ne bi uporabljal."

P. B.