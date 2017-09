Privlačnejše linije in večji doseg za najbolje prodajani električni avto na svetu

Nissan leaf

7. september 2017 ob 05:55

Jokohama - MMC RTV SLO

Nissan je predstavil drugo generacijo najbolje prodajanega električnega avtomobila na svetu. V primerjavi s predhodnikom je bolj dinamično oblikovan, premore močnejši stroj, ki razvije 110 kilovatov (150 KM), in z enim polnjenjem prevozi do 378 kilometrov.

Z 280 tisoč prodanimi primerki od leta 2010 je leaf daleč najbolje prodajani električni avtomobil na svetu. Kljub temu model prve generacije ni več rosno mlad in prišel je čas za zamenjavo.

Novi model je ohranil kombilimuzinsko obliko, obenem pa je prinesel precej bolj dinamične linije, ki vključuje masko v obliki črke V. K dinamičnosti bočne linije prispeva zadnji stebriček, ki ustvarja občutek lebdeče strehe.

Z enim polnjenjem pride dlje

Potniški prostor je izdelan iz kakovostnih in na otip prijetnih materialov, instrumentna plošča pa se pohvali s 17,8-centimetrskim (7-palčnim) barvnim zaslonom namesto klasičnih merilnikov. Avtomobil, ki tehta 1.535 kilogramov in ponuja prostor za pet potnikov, prinaša prenovljeno tehnično zasnovo z močnejšim elektromotorjem in zmogljivejšim litij-ionskim baterijskim sklopom. Ta zagotavlja 40 kWh energije in z enim polnjenjem omogoča do 378 kilometrov dosega oziroma precej več od predhodnika, ki je ponujal od 190 do 250 kilometrov.

Več moči

Zmogljivejša baterija zahteva daljši čas polnjenja, ki prek hišne vtičnice z zmogljivostjo tri kilovate traja 16 ur z zmogljivostjo šest kilovatov pa pol manj. Elektromotor razvije 110 kilovatov (150 KM) in 320 Nm navora oziroma 30 kilovatov (41 KM) in 30 Nm več kot pri predhodniku. To bi moralo novincu zagotavljati več poskočnosti, pri čemer je končna hitrost (144 km/h) omejena v korist večjega dosega. Prihodnje leto se bo osnovnemu modelu pridružila različica z zmogljivejšo baterijo in močnejšim motorjem.

Ena je dovolj

Med tehničnim sladkorčki velja izpostaviti sistem za poslamodejno vožnjo, ki ohranja smer znotraj voznega pasu, in sistem e-pedal, ki v manj zahtevnih razmerah omogoča pospeševanje in zaviranje z uporabo zgolj stopalke za plin.

Martin Macarol